Georgsmarienhütte Ende vergangenen Jahres hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) die Zahlen des „Handelsmonitors 2018“ vorgestellt. Der Einzelhandelsstandort GMHütte bekommt hier beim Vergleich von sieben Mittelzentren in der Region erst einmal gute Noten. Die Geschäftsleute sehen die lokale Situation aber nicht so positiv. Für sie besteht dringender Handlungsbedarf, die Attraktivität des Zentrums zu verbessern.

Als die Ergebnisse des „IHK Handelsmonitors“ auf Einladung der Citygemeinschaft Oesede im GMHütter Rathaus vorgestellt worden sind, hat es eine lebhafte Diskussion zur Situation im GMHütter Stadtzentrum gegeben. Denn die IHK-Einschätzungen haben bei Kaufleuten und Politik-Vertretern nur zum Teil uneingeschränkte Zustimmung gefunden.

Zahlen nicht inflationsbereinigt

So wird dem Handelsstandort GMHütte von der IHK mit einer Steigerung des Jahresumsatzes von 187 auf mehr als 217 Millionen Euro (plus 17 Prozent) seit 2014 oder einem Kaufkraftzuwachs von sieben Prozent im gleichen Zeitraum ein Ergebnis bescheinigt, dass deutlich über dem Durchschnittswert der Vergleichsstädte (plus 10 Prozent) liegt. Auch Erreichbarkeit, Attraktivität und das Einkaufserlebnis vor Ort werden als positiv bewertet sowie die Leerstandsquote als „gering“ und die Ladenmieten als „moderat“ angesehen.

Anke Schweda, IHK-Geschäftsbereichsleiterin Standortentwicklung, Innovation und Umwelt: „Der Handelsmonitor 2018 zeigt: Das Mittelzentrum GMHütte behauptet sich in einem dynamischen Handelsumfeld. Viele Kennzahlen lassen die Gesamtsituation positiv bewerten.“ Das dürfe aber nicht darüber hinweg täuschen, dass beispielsweise der zunehmende Onlinehandel und Standortwettbewerb zwischen den Kommunen große Herausforderungen darstellten.

Doch die örtlichen Vertreter sehen die Umsatzzahlen zum Beispiel nicht ganz so positiv, da sie nicht inflationsbereinigt sind. GMHüttes Wirtschaftsförderer Andreas Wolf, der diesen Aspekt in der Diskussion thematisiert hat: „Die Lage ist nicht rosig. Die Umsatzzahlen bewegen sich inflationsbereinigt eher in Richtung einer schwarzen Null denn eines größeren Zuwachses.“ Aber das gelte für alle im Rahmen des IHK-Handelsmonitors betrachteten Städte. Der GMHütter Einzelhandel stehe aber insgesamt gut da. Die Geschäfte verfügten in aller Regel über eine Internet-Präsenz.

Dies hat auch die IHK dem GMHütter Einzelhandel bescheinigt: 90 Prozent aller stationären Geschäfte sind danach mit einer Homepage vertreten und rund 35 Prozent bieten im Internet die Möglichkeit, im hier eingerichteten Online-Shop zu bestellen. Zehn Prozent des Gesamtumsatzes entfielen inzwischen auf den Online-Handel.

Die Citygemeinschaft Oesede schätzt die Situation des Handels als „große Herausforderung“ ein. Vorsitzende Karin Kemper: „Wir befinden uns in einer besonderen Lage, da wir das Oberzentrum Osnabrück direkt vor der Haustür haben.“ Noch profitiere der Standort von Frequenzbringern wie Spiel + Freizeit Nagel und den vielen inhabergeführten Geschäften an der Oeseder Straße.

Es ist aus ihrer Sicht dringend notwendig, dass die Stadt etwas für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Zentrum tut und in die Gestaltung der Oeseder Straße investiert: „Das muss schnell passieren.“

IHK: Gute Erreichbarkeit“ des Zentrums zwingend notwendig

Weitere Stellschrauben sind für sie die derzeitige Planungsunsicherheit bei den Sonntagsöffnungen sowie die Zentrums-Situation während der wohl ab 2020 anstehenden mehrjährigen Baustellenzeit wegen der Brücken-Erneuerungen an der Schulstraße und auf der B51. Kemper: „Bei der Neufassung des niedersächsischen Ladenöffnungsgesetzes ist die Landesregierung gefordert, dafür zu sorgen, dass verlässlich und ohne rechtliche Hürden vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr durchgeführt werden können.“ Bei der Baustellenplanung müsse die Stadt für eine optimale Koordinierung sorgen. Die Forderung der City-Gemeinschaft: „Die Geschäfte müssen dann weiter gut erreichbar bleiben und dürfen nicht durch Sperrungen abgeschnitten werden.“

Die „gute Erreichbarkeit“ des Zentrums ist auch aus IHK-Sicht zwingend notwendig: „Dies muss gewährleistet bleiben. Sonst ist mit dauerhaften Kunden- und Umsatzverlusten zu rechnen“, warnt Geschäftsbereichsleitein Anke Schweda. Daher sei es um so wichtiger, dass die kommenden Brücken-Großbaustellen in und um die Hüttenstadt maßvoll geplant und abgestimmt werden. Insbesondere das vielseitige Engagement örtlicher Gewerbetreibender trage im besonderen Maße zur Vitalität von Innenstädten bei. Eine Leistung, die häufig übersehen werde.

Die Citygemeinschafts-Vorsitzende Karin Kemper bleibt optimistisch: „Wer seine Arbeit macht, wird am Ende auch Erfolg haben“, zeigt sie sich überzeugt, dass die Geschäfte im GMHütter Zentrum auch weiter für die Kunden attraktiv bleiben.