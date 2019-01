Die elf Mitglieder des närrischen Kinderrats der Fidelio zeigten dem Nachwuchs mit viel Begeisterung, wie ein dreifach donnerndes "Fidelio Alaaf" ausgeführt wird. Foto: Ullrich Schellhaas

Georgsmarienhütte. Eine feste Institution in GMHütte ist der Kinderkarneval der Ersten Karnevalistischen Gesellschaft (KG) Fidelio in Kloster Oesede. 250 Besucher feierten in diesem Jahr den bunten Nachmittag im Saal Steinfeld mit viel Möglichkeiten zum austoben und mitmachen.