Georgsmarienhütte. Schüler der GMHütter Grundschulen haben nun ihr Können beim Hockey-Turnier des HC Georgsmarienhütte unter Beweis gestellt. In insgesamt zehn Spielen traten die Mannschaften der Michaelisschule, der Graf-Ludolf-Schule, der Freiherr-vom-Stein-Schule, der Grundschule Harderberg und eine Mannschaft des Hockey-Clubs gegeneinander an.

Bereits zum dritten Mal fand das Halbjahresturnier der Schulen statt. „Wir haben vor drei Jahren damit angefangen, die Jugendarbeit des Clubs gezielt anzustoßen“, sagte Alexander Warning, Jugendwart des Hockey-Clubs Georgsmarienhütte. Ein Teil dieser Arbeit sind die Hockey-AGs, die der Club an den Grundschulen anbietet.



Ein Trainer oder Spieler des HCG leitet die AGs. Die Mannschaften sind gemischt. Die Schüler spielen ohne Torhüter. „Jeder der Schüler hatte die Torausrüstung schon einmal an, aber um das bei dem Turnier zu machen, hätten sie schon öfter im Tor stehen müssen“, erklärte Warning.

Nachwuchsmangel

Auch der HCG leidet unter dem Nachwuchsmangel, den viele Sportvereine zu beklagen haben. „Wir haben weniger Sponsoren als die Fußball- oder Handballvereine“, so der Jugendwart. „Es ist intensive Arbeit, für Nachwuchs zu sorgen, aber es lohnt sich. Mittlerweile kommen die Schulen auf uns zu.“ Die Grundschule Harderberg ist der neuste Zuwachs bei dem Turnier. Im nächsten Halbjahr wird auch noch die Regenbogenschule dazu kommen.

„Es ist super, dass so viele Zuschauer da sind. Hockey ist ja eher ein unbekannter Sport. Deshalb haben wir viele Flyer verteilt und Plakate aufgehängt“, so Warning. Die Stimmung bei dem Turnier war gut. Der Spaß am Spiel war den Kindern deutlich anzusehen. Scheinbar mühelos jagten sie dem Ball mit hohem Tempo hinterher. Hockey ist eben ein sehr schneller Sport.

Wanderpokal

Die Siegerschule darf einen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. „Hoffentlich gewinnt nicht wieder die Graf-Ludolf-Schule. Die hat nämlich schon zweimal gewonnen“, scherzte der Jugendwart. Warnings Mannschaft ist die AG der Michaelisschule, über gute Spielzüge und Tore wurde aber bei allen Mannschaften gleich laut gejubelt.

Am Ende macht der Neuzugang, die Grundschule Harderberg, den ersten Platz und durfte sich über den Pokal freuen. Den zweiten Platz teilten sich die Freiherr-Vom-Stein-Schule und die Mannschaft des HCG, gefolgt von der Graf-Ludolf-Schule und der Michaelisschule.

„Alle Interessierten können immer gerne zum Training kommen. Bei uns sind alle Nationalitäten willkommen. Sonntags sind außerdem oft Turniere in der Halle, da sind alle Zuschauer herzlich eingeladen“, so Warning. Die Trainingszeiten des HCG sind auf der Homepage des Clubs zu finden: https://www.hc-gmhuette.de.