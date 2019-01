Bad Rothenfelde. Rund 96,6 Millionen Euro sollen dieses Jahr in den niedersächsischen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fließen. 292 Einzelprojekte werden insgesamt gefördert, darunter auch zwei Projekte aus dem Osnabrücker Südkreis.

Das hat heute Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover anlässlich der Genehmigung des ÖPNV-Förderprogramms bekannt gegeben. So wird in Georgsmarienhütte die Grunderneuerung von fünf Haltestellen im Stadtgebiet unter ihnen die Haltestelle „Klöcknerstraße“ (in Fahrrichtung Hagen), der Haltestelle „Sparkasse“ (stadteinwärts) und die Haltestelle „Kolkmeyer/Holzhausen“ (in Fahrtrichtung Osnabrück) vom Land Niedersachsen finanziell unterstützt. Diese Maßnahmen kosten insgesamt 209.000 Euro.



Welfenallee

In Bad Rothenfelde wird der Ausbau der Haltestellen „Bad Rothenfelde/Welfenallee" gefördert, für den Gesamtkosten von 103.400 Euro veranschlagt sind. „Ich freue mich über die angemeldeten Projekte aus dem Wahlkreis und deren Berücksichtigung im ÖPNV-Förderprogramm hier bei uns im Südkreis. Damit wird der öffentliche Nahverkehr zwischen Bad Rothenfelde und Georgsmarienhütte deutlich Raum gestärkt“, so der Glandorfer Landtagsabgeordnete Martin Bäumer (CDU) in einer Mitteilung. Die Landtagsabgeordneten Frank Henning und Guido Pott (SPD) ergänzen in ihrer Mitteilung: „Von den mit 88.940 Euro veranschlagten förderfähigen Kosten für den Haltestellenausbau wird das Land voraussichtlich den Großteil, 75 Prozent, übernehmen“, erläutern Pott und Henning.



Der Georgsmarienhütter CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Dälken und der CDU-Vorsitzende Christoph Ruthemeyer schreiben: „Wenn unser ÖPNV attraktiver werden soll, dann gehören dazu auch ansprechende Haltestellen mit elektronischen Informationssystemen. Auf diesem Weg kommen wir jetzt einen ganz großen Schritt voran.“