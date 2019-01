Georgsmarienhütte. Wanderkumpel wollen Traum wahr machen: Rico Döbler und Thorsten Dörries planen eine Wanderung nach Rossow. Die 475 Kilometer lange Strecke wollen die beiden Multiple-Sklerose-Patienten auch bewältigen, um anderen Erkrankten Mut zu machen.

Wer wandern will braucht ein Ziel, Rico Döbler und Thorsten Dörries haben gleich zwei: „Es war schon immer mein Traum, einmal zu meinen Eltern zu wandern“, erklärt Döbler, der inzwischen in Georgsmarienhütte lebt. Die Leidenschaft für das Wandern teilt er mit Thorsten Dörries – und noch mehr. Beide sind zudem Arbeitskollegen, und sie erfuhren beide 2017, dass sie an Multiple Sklerose (MS) leiden.



Wanderung als Statment und Mutmacher

Das zweite Ziel der Wanderung beschreibt Dörries wie folgt: „Wir möchten zeigen, dass die Krankheit kein Grund ist, seine Träume aufzugeben und aufzuhören zu leben.“ Und Döbler ergänzt: „Vielleicht können wir zusammen der Krankheit entgegen treten und auf diesem Weg andere MS-Patienten Mut zusprechen.“ Dörries möchte die Strecke darüber hinaus für "zwei bestimmte Menschen und deren Familien laufen": "Einem an einem Gehirntumor Erkrankten möchte ich Mut für alles anstehende machen. Und einer anderen Familie Kraft geben, wieder aufzustehen, nach dem Verlust ihres geliebten Sohnes", so der Belmer.

Die MS-Diagonose und ihre Folgen

Bei Döbler und Dörries macht sich die Krankheit in Form einer Sehstörung bemerkbar. „Ich bemerkte meinen ersten Schub an einer Ampel und war total frustriert, dass zunächst keiner meine Sehstörung deuten konnte“, so Dörriers: „Die Diagnose war insofern eine echte Erleichterung als dann endlich klar war, was es ist. Ich war fast glücklich, als es raus kam.“ Heute hingegen ist er „total dankbar“, dass er wieder arbeiten kann und froh mit Einschränkungen „sehr gut leben zu können“. Als Folge der Krankheit leidet er heute am Fatigue-Syndrom (einer bleierne Müdigkeit) und Inkontinenz. Zudem muss er aufgrund von motorischen Problemen unter anderem auf das leistungsorientierte Laufen verzichten. „Bei mir fällt das Motorradfahren weg“, so Döbler. Er wachte morgens auf und seine rechte Körperhälfte kribbelte, während das linke Auge entzündet war. „Das ist es immer noch, deshalb darf ich immer noch nicht Autofahren und bin ich immer noch krank geschrieben“, so der 42-Jährige, der dementsprechend immobil ist.

Umgang mit der Krankheit

Mit ihrer Krankheit gegen beide unterschiedlich um: Dörries geht in eine MS-Selbsthilfegruppe: „Die Gruppe gibt mir viel Kraft und Halt.“ Döbler hingegen war bisher nicht mit: „Vielleicht, weil ich nicht sehen möchte, was mir drohen könnte.“ Einig sind sie sich darin, das Leben weiterhin so positiv wie möglich angehen zu wollen. „Und ich nehme mir jetzt mehr Zeit für die kleinen Alltagsdinge“, betont Dörries.

Der Moment zählt - worauf warten?



Loswandern würden die beiden lieber früher als später: „Mein Arzt freut sich, dass ich den Mut habe, diese Strecke anzugehen, und schlechtes Wetter gibt es nicht“, erklärt Döbler, Dörries fügt hinzu: „Vor der Wanderung haben wir schon Respekt.“ Ob sie wirklich ankämen sei auch nicht klar, schließlich sei die direkte Strecke laut Routenplaner 475 Kilometer lang, so Döbler. Die beiden wollen die Strecke laufen, die Google-Maps vorgibt und haben sich als Startdatum Freitag, 15. Februar, vorgenommen. Und sie haben ausgerechnet, dass sie bei 20 Kilometern Wanderstrecke pro Tag und ohne Ruhetag 24 Tage unterwegs wären.

Anzeige Anzeige

Urlaub ist genehmigt

Doch es gab und gibt noch mehr Herausforderungen als das Wandern an sich: „Thorsten brauchte grünes Licht von unserem Arbeitgeber, eigentlich machen wir immer nur 14 Tage Urlaub am Stück“, so Döbler, und sein Kumpel berichtete strahlend: "Unser Chef fand die Idee super, ich habe den Urlaub ohne Probleme bekommen, damit habe ich nicht gerechnet."

Finanzielle Herausforderung

Nun benötigen die beiden allerdings noch etwas Unterstützung, um alles zu organisieren. Döblers Frau wird beispielsweise ein Begleitfahrzeug fahren. "Doch ansonsten haben wir kein professionelles Umfeld und keine Geldgeber im Rücken“, so die beiden Wanderkumpel, die mit einem Budget von 50 Euro pro Tag inklusive Übernachtung rechnen und sich über jede Form der Unterstützung freuen würden: "Neben finanziellen Spenden, bei denen jeder Euro zählt, würden uns auch Übernachtungstipps an der Strecke oder Verpflegung weiterhelfen", so die beiden, die für ihr Projekt extra eine gemeinsame E-Mailadresse eingerichtet haben. Sie lautet: allesbleibtandersmitms@gmail.com. Zudem können sie über die Multiple Sklerose Kontaktgruppe Spendensammenln. "Hier lautet der Verwendungszweck auch allesbleibtandersmitms, und alles, was übrig bleibt, kommt der MS-Selbsthilfegruppe zugute", so Döbler und Dörries.