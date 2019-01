Fleißige Helfer servierten knusprig gebratene Kartoffelpuffer frisch aus der Pfanne, (von links) Felix Meiran, Dagmar Bahlo, Cedrik Zimmermann, Frank Zimmermann sowie Ralf Ingenpass.

Georgsmarienhütte. Eine besondere Überraschung hielt die Jugend der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Georgsmarienhütte am Montag für die Kunden der Tafel in der Kirchstraße in Alt-Georgsmarienhütte bereit. Knusprige Reibekuchen mit Apfelkompott stand auf der Speisekarte für die zahlreichen Tafelbesucher und verwöhnte sie mit einem kos-tenlosen Gaumenschmaus.