Georgsmarienhütte. Beim Januarfrühstück des Heimatvereins Kloster Oesede in der Klosterpforte berichteten Susanne Niermann und Josef Bartelt vom Verein „Helder Camara“ über ihre Arbeit in Brasilien.

1987 war Susanne Niermann mit einer Kirchengruppe erstmals in Caapora, einer Kleinstadt im Nordosten Brasiliens. Daraus entwickelten sich Kontakte, die in eine langjährige Zusammenarbeit zwischen dem 1992 gegründeten Kloster Oeseder Verein „Helder Camara Brasilienpartnerschaft“ mit Partnern in der ländlich geprägten Region mündeten. Relativ schnell wurde der im Verein engagierten Gruppe klar, dass Bildung ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit seinmüsse. Durch Spenden und Aktionserlöse erwarb die brasilianische Partnergruppe „Sao Sebastiao“ ein vier Hektar großes Areal, das zunächst landwirtschaftlich bebaut wurde und auf dem im Jahr 2000 eine Schule errichtet wurde. Dort werden nicht nur Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren unterrichtet und mit einer warmen Mahlzeit versorgt, die Schule wird zudem zur Berufsausbildung, Kinderbetreuung und für verschiedenste Kurse genutzt.

Armut und Lebensfreude

Dass nichts davon selbstverständlich, sondern bitter nötig ist, macht Josef Bartelt wiederholt klar, der sich seit vielen Jahren im Verein engagiert und schon mehrfach vor Ort war: „Caapora ist schon eine besondere Gemeinde, weil dort große Ungleichgewichte herrschen. Die Verteilungsunterschiede sind enorm. Viele haben keine Teilhabe am Leben, weil keine Bildung vorhanden ist – was soll man machen, wenn man nicht lesen und schreiben kann?“ Arbeitslosigkeit, ärmliche Behausungen, mangelnde Hygiene, Eltern, denen die Bedeutung von Schulbildung für ihre Kinder nicht bewusst ist, oder die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, weil sie nicht möchten, dass diese mehr wissen als sie selbst: Die Bilder im Vortrag von Niermann und Bartelt verdeutlichten diese Lebenswelt, gleichzeitig berichteten die beiden immer wieder von der Lebensfreude und der Herzlichkeit der Bewohner.

Selbstbewusstsein von Kindern stärken

Das Projekt zielt darauf, den Kindern wie Erwachsenen Fähigkeiten und Wissen zu vermitteln und den Kindern eine gute Grundlage für den weiteren Lebensweg zu geben. Auch durch zusätzliche Aktivitäten wie Sport, Musik und Tanz sollen die etwa 26 Schulkinder von der Straße, von Gewalt und Drogen fern gehalten werden und Freude an konstruktiven, gemeinschaftlichen Tätigkeiten entwickeln. Auf diese Weise wird auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt, denn, so Bartelt: „Kinder, die singen, mögen auch den Mund aufmachen.“

Finanzielle Transparenz

Helder Camara benötigt einen Grundetat von 12.000 Euro im Jahr, mit dem eine Lehrerin und zwei bis drei Mitarbeiter finanziert werden. Alle weiteren Spenden und Erlöse fließen in zusätzliche Maßnahmen. Der Verein erhält jedes Jahr einen Finanzbericht von den Partnern und kann so nachvollziehen, wohin das Geld fließt. Die Vereinsvorsitzende Susanne Niermann reist jedes Jahr nach Caapora, um sich mit den Partnern vor Ort auszutauschen und die Fortschritte des Projektes zu verfolgen. Wer helfen möchte, kann für 10 Euro im Jahr Mitglied werden oder für 50 Euro eine Patenschaft übernehmen. Weitere Informationen unter helder-camara.com.