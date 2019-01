Georgsmarienhütte. Anlässlich der Kunstausstellung „Regards“ (Blicke) in Georgsmarienhüttes französischer Partnerstadt Saint-Macaire-en-Mauges wurde Robert Meyers Bild „Zwei Männer“ mit dem „Jumelage-Preis“ ausgezeichnet.

Die Ausstellung fand bereits zum 29. Mal, in diesem Jahr vom 8. bis 13. Dezember, statt; 223 Arbeiten von Künstlern aus der gesamten Region wurden gezeigt. Seit vielen Jahren nimmt auch der Kunstkreis Georgsmarienhütte an der Ausstellung teil, 2018 mit zwölf Werken. Den Jumelage-Preis – zu Deutsch „Städtepartnerschaft-Preis“ - erhält diesmal Robert Meyer für sein Bild „Zwei Männer“.

Eigentlich habe er die Arbeit „Auf der Bank mit Katze“ genannt, erläutert der Maler seine erklärtermaßen skurrealistische Darstellung zweier schwergewichtiger Männer in Unterhemden, die ein zartes Kätzchen in ihre Mitte nehmen. „Ich mag es, scheinbar unpassende Dinge zusammenzubringen oder Menschen zu doppeln“, erzählt Meyer und verrät, dass er momentan wieder ein Zwillingspaar auf die Leinwand bringe.

Schon im September stand Heike Kopath mit ihrem Bild „Die Tänzerin“ in der Ausstellung „Indolence“ (Gelassenheit) im Mittelpunkt des Interesses auf französischer Seite. Weitere Teilnehmer an „Regards“ waren Ruth Glasmeyer, Anna Hagemann, Anne Hüsing, Mareike Oberhoff, Elfriede Plashues und Ilona Schmidt.

Arbeiten der französischen Partner werden in der Villa Stahmer gemeinsam mit dem Kunstkreis Georgsmarienhütte ausgestellt, zuletzt in der Ausstellung „Federleicht“. Auch zur Ausstellung „Durchblick“ im Juni dieses Jahres sind französische Künstler eingeladen.

Für die regelmäßige Teilnahme des Kunstkreises an Ausstellungen in Frankreich konnte bislang auf die Mithilfe des Schüleraustausches der Realschule gesetzt werden. Im Bus war der Transport der großformatigen Bilder relativ problemlos zu bewältigen. „Die Post nimmt derartige Formate nicht an“, bedauert die stellvertretende Vorsitzende des Kunstkreises, Anna Hagemann. Leider sei in diesem Herbst kein Schülerbesuch zustande gekommen, deshalb lagern die Kunstwerke jetzt bis zum Himmelfahrts-Besuch in Saint Macaire.

Dann nämlich werden sich im Rahmen des alljährlichen Austausches wieder viele Franzosen auf den Weg nach Georgsmarienhütte machen. Bei der Gelegenheit wird das Partnerschaftskomitee den Jumelage-Preis offiziell überreichen. Sportliche und gesellige Begegnungen ergänzen den Künstleraustausch, denn neben dem Kunstkreis gehören auch das Blasorchester, der Tischtennisverein, Boule- und Wanderverein sowie weitere Gruppen zu den Trägern der Partnerschaft.