Georgsmarienhütte. Endspurt auf der Eisbahn in Georgsmarienhütte: Anstelle von Schlittschuhläufern und Eistöcken glitten am Sonntagabend allerdings Bierkisten über die glatte Fläche. Mit der inzwischen auch schon fünften Meisterschaft im Bierkastencurling wurde die Eisbahn-Saison 2018/2019 abgeschlossen.

16 Teams mit jeweils vier bis sechs Mitgliedern und selbst erdachten Namen wie „Kastenschubser“, „Bierlümmel“ oder „Die Unterhopften“ traten zum Sport- und Spaß-Event an. Angefeuert wurden sie von zahlreichen Zuschauern, die sich mit Heißgetränk in der Hand um die Eisbahn versammelt hatten. Genau wie beim Eisstockschießen versuchten die Teilnehmer ihr Wurf- beziehungsweise Schubs-Objekt, in diesem Fall Getränkekästen, an das andere Ende der 20 Meter langen Bahn gleiten zu lassen. Die Kästen sollten in das Zielfeld und zudem möglichst nah an die „Daube“ befördert werden.





Besonders gut gelang das dem Team „Die Gossenreiter“, die nach einer Verlängerung im Finale fünf zu vier gegen das Team „Dynamo Dicht“ gewann. Platz drei erreichte die Mannschaft „Kastenschubser“. Und wie sollte es bei einem Bierkastencurling auch anders sein? – Als Preise warteten Gutscheine für verschieden große Bierfässer. Sponsor Ingo Hebel, Geschäftsführer von Getränke Hebel verteilte die Preise an die gut gelaunten Gewinner-Teams.

Motto: Nichts können und trotzdem gut sein

„Wir waren zum ersten Mal dabei und haben direkt gut abgeschnitten. Motto: Nichts können und trotzdem gut sein“, meinten die Jungs von „Dynamo Dicht“ lachend. Dabei sind Jonathan Lintker, Phil Brandebusemeyer und Leon Wörmann aus Hagen sowie Justus Teich aus Osnabrück vielmehr begnadete Mofa-Rennfahrer als Curler. „Als Motorsport-Fans und haben wir uns eigentlich mal zusammen geschlossen um gemeinsam zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu fahren“ erzählten sie Zweitplatzierten.





Nun endet die bereits achte Eisbahn-Saison in Georgsmarienhütte. Über 11.000 Eisläufer besuchten in den vergangenen sieben Wochen die weiße Fläche unter dem großen, mit Lichterketten beleuchteten Zeltdach an der Oeseder Straße. Olaf Bick, Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtmarketing Georgsmarienhütte blickt zufrieden auf eine erfolgreiche Saison zurück. Zum ersten Mal habe es in dieser Saison für die Besucher nicht nur Stundenlaufzeiten, sondern komplette Tagestickets gegeben.

Beim beliebten Eisstockschießen, das über die sieben Wochen verteilt statt fand waren 480 Teams mit dabei. Besondere Veranstaltungen wie die „Dinner for one“- Aufführung, die Eiskunstlaufschau des Eissportclubs Herford und das Bürgerdinner auf dem Eis begeisterten. „Seit fünf Jahren beenden wir die Eislauf-Saison mit dem Bierkastencurling. Dabei kommt nochmal richtig Stimmung auf und durch die Kästen hervorgerufene Macken in der bereits leicht angetauten Eisfläche machen dann nichts mehr aus“, so Olaf Bick.