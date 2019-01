Georgsmarienhütte. Die Schlesische Weihnachtsandacht hat St. Johann in Kloster Oesede am ersten Januarsonntag eine voll besetzte Kirche beschert.

Eingeladen hatte die Heimatgruppe Niederschwedeldorf. Großdechant Franz Jung aus Münster hielt eine "Mutpredigt". In deren Mittelpunkt stand der Strohhalm eines Hirten, der diese Reliquie nach christlicher Überlieferung aus der Krippe in Bethlehem mitgenommen hatte. Der behutsame Umgang damit entnervte einen Kollegen. Der entriss ihm den Halm, faltete ihn mehrfach und war ihn verächtlich zu Boden. Doch der Hirte hob den Halm auf und strich ihn so lange glatt, bis er wieder aussah wie zuvor.

Für Jung ein in mehrfacher Hinsicht ein starkes Symbol: für Bescheidenheit, für die Wertschätzung scheinbar unwichtiger Dinge und nicht zuletzt für die Unvergänglichkeit des Christentums. „Wir sind nicht totzukriegen“, sagte Jung. Nahezu ideal korrespondierte sein Thema mit dem Schlusslied „You Raise me up“ des Gemischten Chores Harderberg unter der Leitung von Gregor Lemper.

Jung, selbst in Niederschlesien geboren, erinnerte ohne Bitterkeit an die schwere Zeit nach dem Krieg, aber auch daran, dass er im Kreis Warendorf von einer Familie mit neun Kindern auf einem Hof aufgenommen worden war. Schon im Alter von 10 Jahren habe er es als Glück empfunden, dort ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben und auf Menschen gestoßen zu sein, die für einen gesorgt haben. Heute, so Jung, seien 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Wenig später wurden die in die Fürbitten ebenso eingeschlossen wie deren Helfer oder Gefangene.

Der Strohhalm steht laut Jung auch für die Botschaft, dass, „wenn nichts mehr geht, irgendwo ein Licht“ aufleuchtet und Hoffnung spendet. Den Zuhörern legte er ans Herz, sich den derzeit noch allgegenwärtigen Krippen in aller Stille zu nähern, an diesen Strohhalm zu denken und sich dankbar ebenso der schönen Momente im Leben wie der eigenen Sorgen bewusst zu werden. „Das tut gut und hilft uns weiter“, empfahl er.

Neben dem Gemischten Chor Harderberg, der gleich zu Beginn mit dem schlesisch weihnachtlichen Transeamus für festliche Stimmung sorgte, dankte der Vorsitzende der Heimatgruppe Niederschwedeldorf, Norbert Buhl auch Mathias Weber für die musikalische Unterstützung. Die Gemeinde schloss sich dem mit spontanem Applaus an. Ein weiterer Dank ging an Franz Jung und Dekan Arnold Bittner.

Nach der Andacht folgten dann mehr als hundert Gottedienstbesucher der Einladung zu Kaffee und Kuchen in den Saal Steinfeld, um sich dort den Film „Singendes, klingendes Schlesierland“ anzusehen.