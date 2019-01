Georgsmarienhütte. Das Thema „Dialogkultur“ stand im Zentrum der Vorträge und Diskussionen am Oeseder Landwirtschaftstag, zu dem die Katholische Landvolkhochschule (KLVHS) traditionell zum Dreikönigstag eingeladen hatte.

Johannes Buß, Leiter der Bildungsstätte für den ländlichen Raum, fragte provozierend, ob man angesichts einer veränderten, ja teilweise „vergifteten“ Dialogkultur überhaupt noch junge Menschen zu gesellschaftlichem Engagement ermutigen solle. Er kenne „gestandene Kommunalpolitiker“, die sich am Ende einer Wahlperiode fragten, ob sie sich den Ärger mit beleidigenden Angriffen bis hin zu Verleumdungen noch ein zweites Mal antun sollten.

Rund 150 Teilnehmer aus den Bereichen Landjugend, Landvolk, Landjugend und anderen Landpartnern sowie vier Referenten diskutierten einen Vormittag lang über den offensichtlich rauer gewordenen Umgangston.

Mobbing an Bauernkindern

Juliane Vees, Kreisrätin und Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, stellte Ergebnisse einer von ihrem Verband initiierten, nicht repräsentativen Umfrage vor, der zufolge mehr als 50 Prozent der 2151 Befragten wegen ihrer Herkunft aus dem ländlichen Milieu gemobbt worden seien. O-Ton: „Du stinkst nach Schweinescheiße“. Besonders schlimm sei die Erkenntnis, dass auch 30 Prozent der Lehrer und Erzieher am Mobbing beteiligt seien, anstatt die ihnen anvertrauten Kinder davor zu schützen. Ursachen vermutet Vees unter anderem in mangelndem Wissen über die Landwirtschaft: „Unsere Kinder werden für Lebensmittelskandale, Tierquälerei und Insektensterben verantwortlich gemacht.“ In Zukunft wollen die Landfrauen Einfluss auf die Schulbuchgestaltung und die pädagogische Ausbildung von Lehrern nehmen. Sorge bereiten ihnen auch die „Verschiebungen von Wertigkeiten“ bei manchen militanten Tierrechtlern: „Unsere Kinder darf man quälen, Tiere aber nicht.“

Mögliche Problemlösungen sehen sie in selbstbewusster aktiver Aufklärung über die Arbeit der Landwirte: „Wenn wir komplexe Zusammenhänge aufzeigen und schwarze Schafe, die es leider auch gibt, nicht decken, können wir Akzeptanz gewinnen.“

Dialog in sozialen Medien

Den Dialog mit dem „normalen Bürger“ sucht Willi Kremer-Schillings alias Bauer Willi in der Welt der sozialen Medien. Auf einem YouTube-Kanal mit 150 Videos, im Blog und auf Facebook versucht er nach eigenen Angaben, Brücken zu bauen und die Leute zum Nachdenken anzuregen. Er suche den Austausch mit „gelernten Naturschützern“ wie Greenpeace, WWF, BUND, Nabu und anderen nach dem Motto Watzlawicks: „Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich nur eine andere Wirklichkeit konstruiert“.

Wutbauern

Dass die Neue Osnabrücker Zeitung im Ressort Politik und Wirtschaft mit Dirk Fisser einen Spezialisten für Landwirtschaft besitze, hob Moderator Buß lobend hervor. Gleichwohl seien nicht immer alle Landwirte mit der Berichterstattung einverstanden. „Unsere Aufgabe ist nicht Öffentlichkeitsarbeit und PR für die Landwirtschaft“, stellte Fisser klar; unabhängiger Journalismus suche Antworten auf Fragen, zum Beispiel, warum es immer wieder, wie jüngst im Bad Iburger Schlachthof, zu Tierschutzverstößen komme. Als Reaktion auf ihre kritische Haltung erlebten Reporter nicht selten den Versuch, sie zu diskreditieren und der Skandalberichterstattung zu bezichtigen. Für manch einen „Wutbauern“ gelte der Journalist als Wurzel allen Übels. „Wenn die Landwirtschaft Vertrauen zurückgewinnen will, muss sie aus ihrer Abwehrhaltung aussteigen und sich unvoreingenommen einer offenen Diskussion stellen“, so Fisser. Imagekampagnen mit Hochglanzfotos würden da nicht helfen, allenfalls die „Fallhöhe“ vergrößern.

Anzeige Anzeige

Verbandsdialog der Zukunft

Vielleicht hätten Landwirte in der Vergangenheit zu wenig zugehört, mutmaßte Jörn Ehlers, Vizepräsident Landvolk Niedersachsen. Zum Dialog gehörten nämlich neben Artikulieren auch Zuhören und Respektieren. Sein Verband habe einen Politologen, also einen Nicht-Agrarier, für die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt, um aus der Komfortzone des immer gleichen Austausches unter landwirtschaftlichen Kollegen, der einer „Filterblase“ oder „Echokammer“ gleiche, auszubrechen. Glaubwürdigkeit sei durch „entwaffnende Offenheit“ nach innen und nach außen zurückzugewinnen.