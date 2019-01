Georgsmarienhütte. Rund 480 Teams mit insgesamt etwa 3000 Spielern haben am Sparkassen-Cup 2018 im Eisstockschießen teilgenommen. Im großen Finale am Samstagabend hat sich das Team Knickebein & Friends (2) den Wanderpokal geholt.

Den kleineren Einzelwettbewerb hat früher am Tag Dejan Joachimmeyer für sich entschieden. Am Abend des letzten Spieltags sind noch 24 Mannschaften übrig, die um einen Platz auf dem Treppchen kämpfen. Große Stimmung an und auf der Eisbahn, während ein Team nach dem anderen rausfliegt und sich zurückzieht in die Partyhütte.



Schließlich sind es nur noch vier: Halbfinale. Mad Dogs Alt-Hütte schlagen Die Schwalben mit 3:2. Riesenjubel mit vorsichtigen Schritten. In Georgsmarienhütte wird bekanntlich auf echtem Eis gespielt, Rennen und Springen auf der Bahn ist nicht. Aber die Spieler halten sich locker auf den Beinen: Diejenigen mit mangelhafter Balance sind längst aus dem Rennen.

Gegen wen treten die Mad Dogs im Finale an? Das entscheidet sich beim Match Knickebein & Friends (2) gegen Eiskratzer. Knickebein fackelt nicht lange und macht mit 7:0 den Laden dicht. Kurz und schmerzhaft. Auch im Spiel um Platz Drei kommen Eiskratzer nicht wieder auf die Beine und unterliegen den Schwalben mit 3:4.

„KNICKEBEIN! KNICKEBEIN!“

Beim Finale Mad Dogs gegen Knickebein ist deutlich zu hören, wessen Anhänger in der Überzahl sind. „KNICKEBEIN! KNICKEBEIN!“, schallt der Sprechchor übers Eis. Ein paar Fans des anderen Teams versuchen, dagegen zu halten, bleiben aber einsame Rufer: „Mad Dogs, beißen! Die können nicht mehr!“, brüllt einer. Können sie aber doch. Es wird nicht mal knapp. Mit 5:0 besiegt Knickebein die Mad Dogs. Moderator Dirk König: „Was für ein wahnsinniges Turnier, was für ein Finale!“

Die Schwalben dürfen zuerst hoch, dann kommen die Mad Dogs und zuletzt die strahlenden Gewinner von Knickebein. Fairness zuerst bei der Siegerehrung: Alle klatschen ab, gratulieren einander und feiern zusammen. Bürgermeister Ansgar Pohlmann kommt gegen den Triumph-Gesang des Siegerteams auch mit Mikro nicht an und muss erstmal warten, bevor er gratulieren kann.

Locker statt verbissen

Kurzes Statement zum Sieg von Knickebein-Spieler Ingo Glane aus Oesede-Süd: „Am Ende macht es nicht Verbissenheit, sondern die gewisse Lockerheit.“ Das Team war auch bei den vergangenen Turnieren dabei, kam aber auf keinen grünen Zweig - bis jetzt. Beste von 480 Mannschaften: Da darf man schon mal stolz sein. „Ich arbeite im Stahlwerk. Den Pokal werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen zur Arbeit.“ Der Kern von Knickebein ist übrigens eine Fußball-Tippgemeinschaft. Der jeweilige Gewinner bekommt eine Kopie des Champions League-Pokals. „Da passt der hier sehr gut dazu“, so Glane.

Anzeige Anzeige

Bürgermeister Pohlmann bedankte sich im Namen aller bei allen: beim Sponsor Sparkasse, dem Orga-Team, beim Team von Hütte rockt!, das die Schiedsrichter gestellt hat, den Spielerinnen und Spielern und und und. Dann löst die Runde sich aber auch schnell auf bzw. zieht weiter. Es muss jetzt muss gefeiert werden, und zwar von allen. Ob Sieg oder Niederlage ist dafür zum Glück nicht entscheidend.