Georgsmarienhütte. Die Stimmung glich eher einer Party als einem Abend im Entspannungsmodus. Aber das war ganz nach dem Geschmack der meisten Besucher der „Langen Saunanacht mit BBQ-Angrillen“ am Freitag im Panoramabad Georgsmarienhütte.

Eine lange Besucherschlange bildete sich kurz vor Start der besonderen Saunaveranstaltung um 19 Uhr an der Kasse des Panoramabads. Der Andrang war groß, die Saunen mit insgesamt 160 Gästen entsprechend voll besetzt. Während die einen noch auf ihre Eintrittskarte warteten, schlenderten andere bereits im Bademantel durch das Sauna-Areal. So auch die beiden Georgsmarienhütter Rainer Wilp und Harald Klanke. Als Stammgäste der langen Saunanächte wissen sie diese zu schätzen: „Toll sind die vielen verschiedenen Aufgüsse, die es bei den Saunanächten gibt. Außerdem ist es mal etwas anderes, wenn man in der Sauna auch mal quatschen darf“.

Am Freitag ging es sogar weit über das „Quatschen“ hinaus: Gäste aller Altersgruppen sangen zu einem bunten Musikmix mit. Ab 21.15 Uhr eroberten die Nackedeis zudem den Schwimmbereich. Im Bistro wartete ein Salatbuffet auf alle Gäste mit knurrendem Magen, und gemäß dem Motto "BBQ-Angrillen" brutzelten auf der Dachterrasse Steaks und Bratwürstchen.





In der 90 Grad heißen Panorama-Sauna verwöhnten Saunameisterin Marita Gausmann und ihr Team die Besucher alle halbe Stunde mit Kräuter-, Frucht- oder Eis-Aufgüssen. Neben der Panorama-Sauna gehören eine 95 Grad heiße Kelo-Blockhaus-Sauna sowie das 60 Grad warme Sanarium mit Lichttherapie und ein 40 Grad warm-feuchtes Dampfbad zum Wellnessbereich.

„Unsere Saunanächte finden stets am ersten Freitag im Monat statt und haben immer ein anderes Thema“, berichtete Marita Gausmann. So saunierten Besucher im vergangenen Jahr bereits zum „Frühlingserwachen“, im „Herbststurm“ oder auch im „Wilden Westen“. Die beliebte Saunanacht mit BBQ-Angrillen fand nun zum zweiten Mal statt. Als nächstes steht das Thema „Weltreise“ auf dem Programm. Reiselustige und Wärmeliebende können dafür das Georgsmarienhütter Panoramabad am 1. Februar in der Zeit von 19 bis 0.30 Uhr besuchen.