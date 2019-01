Georgsmarienhütte. Bürgerdinner auf öffentlichen Plätzen liegen im Trend. Davon inspiriert hat das Stadtmarketing Georgsmarienhütte im Rahmenprogramm von "GMHütte on Ice 2019" zum zweiten Mal ein "Dinner on Ice" veranstaltet.

Wo kurz zuvor noch Kinder ihre Bahnen zu Diskomusik zogen, erwartete die Gäste am Freitagabend ein elegantes Ambiente: Anthrazitfarbene Stelen mit weißen Orchideen, Lichterketten an der Decke der Überdachung, die wie ein Kronleuchter anmuteten. Im Hintergrund sorgten sanfte Pianoklänge, live über Keyboard gespielt, für Atmosphäre. „Ein Dinner auf einer Eisfläche bietet einen außergewöhnlichen Rahmen, den man so sonst nicht hat“, sagte Olaf Bick, Geschäftsführer des GMHütter Stadtmarketing-Vereins. Schon im vergangenen Jahr sei die Resonanz positiv gewesen. Daher überlege man, die Veranstaltung als festen Programmpunkt bei "GMHütte on Ice" zu etablieren.



Sowohl Veranstalter als auch Gäste trugen dazu bei, dem Dinner Flair zu verleihen. Jeder der neun Tische war individuell dekoriert. Als Belohnung lockten drei Einkaufsgutscheine für die GMHütter Innenstadt. „Die ersten Gäste scharrten schon eine halbe Stunde vor Beginn mit den Hufen, um ihren Tisch decken zu dürfen“, erzählte Niklas Otten vom Stadtmarketing. Von Mini-Raclette-Grill über Käsefondue bis hin zu aufwendigen Mottotischen mit Skiern als Deko gab es einiges zu entdecken. Einer der Titelverteidiger des vergangenen Jahres setzte auf eine elegante Dekoration mit silberfarbenen Untertellern, Kerzenständern und einer Etagere.

Die "Sternschnuppen vom Mondpalast"

An einem Nachbartisch machten es sich die „Sternschnuppen vom Mondpalast“ gemütlich. Nicht nur der Tisch war üppig in die Farben gelb und silber getaucht, auch die Gäste selbst kamen vollständig kostümiert. Der Name stammt von einem Volkstheater im Ruhrgebiet, das die Gruppe, selbst allesamt Darsteller an der Waldbühne Oesede, traditionell gemeinsam besucht. Der Banner, der sich über ihren Tisch zog, hängt sonst in dem Siebensitzer, den sie für diese Tour nutzen. Ihre Dekoration sei über das gesamte vergangene Jahr gewachsen, berichtete das fröhliche Sextett.

Einige Meter weiter wurde bereits über die Ausstattung für ein weiteres "Dinner on Ice" diskutiert. Dieses Jahr machte es sich die Gruppe unter dem Motto „Kaminabend“ gemütlich: Zwei Tischkamine, Feuerzangenbowle, Decken und Kunstfelle auf den Bänken setzten passende Akzente. „Eigentlich wollten wir noch einen Teppich mitbringen. Da der Teppich am Eis geklebt hätte, haben wir uns dagegen entscheiden. Wir suchen aber nach einer Lösung“, erklärte Florian Roch.