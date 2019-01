Georgsmarienhütte. In der „Lichterkirche“, einem Gottesdienst in der von unzähligen Kerzen stimmungsvoll erleuchteten Lutherkirche, verabschiedet sich Mirjam Engler aus ihrem Vikariat in Georgsmarienhütte.

Um 17 Uhr beginnt am Sonntag, 6. Januar, der Abschiedsgottesdienst, zu dem die Mitglieder der drei verbundenen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Georgsmarienhütte sowie alle interessierten Besucher herzlich eingeladen sind. Denn in der Zeit ihres Vikariates wirkte Mirjam Engler in der Lutherkirche in Alt-Georgsmarienhütte ebenso wie in der König-Christus-Kirche in Oesede und der Auferstehungskirche in Kloster Oesede.

Mit drei Monaten im Schuldienst, die sie in der Realschule Georgsmarienhütte absolvierte, begann für sie das Vikariat, das nach abgeschlossenem Theologiestudium der Ordination als Pastorin vorausgeht. Die folgenden knapp drei Jahre – einschließlich eines Jahres Elternzeit – verbrachte sie abwechselnd in den drei Gemeinden und im Predigerseminar in Loccum. Gottesdienste, Haus- und Altenheimbesuche, Taufen, Trauungen und Beerdigungen, Krabbelkirche und Sterbebegleitung: Als Vikarin lernte Mirjam Engler die ganze Vielfalt des pastoralen Dienstes kennen.

Menschen im Mittelpunkt

„Es geht mir um die Menschen – ganz gleich, welchen Alters sie sind“, stellte sie dabei fest. „Wir haben einen großen Schatz mit der Hoffnung, die wir in uns tragen.“ Und an diesem Schatz möchte sie Andere teilhaben lassen – bislang als Vikarin in Georgsmarienhütte und künftig als Pastorin in Hilter. Wichtig sei es ihr dabei, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen in Offenheit zu begegnen.

Aus Georgsmarienhütte nimmt sie dabei wertvolle Erfahrungen mit nach Hilter. Aus der Sterbebegleitung etwa, die sie als emotional herausfordernd, aber auch als sehr bereichernd erlebte. Doch als Vikarin begleitete Mirjam Engler nicht nur das Ende des Lebens, sondern auch seinen Anfang in der Taufe: „Es ist schon ein besonderer Moment, wenn ein kleiner Mensch in Gottes Hand gegeben wird“, sagt sie.

Ordinierung am 2. März

Konfirmanden, die auf einmal entdecken, was sie selbst einbringen können, und Ehrenamtliche, die ihre Gemeinde mitgestalten, oder Senioren, die sich im Altenheim über den Besuch der Vikarin – demnächst Pastorin – freuen: Immer wieder sind es die Begegnungen mit Menschen, die für Mirjam Engler besondere Bedeutung haben. Ein Höhepunkt ihres Vikariates war daneben auch die Einweihung der Luther-Hütte, die mit ihrer einladenden Atmosphäre und den vielen räumlichen Möglichkeiten nun das Gemeindeleben vor Ort bereichert.

In der Johannes-der-Täufer-Kirche in Hilter teilt sich Mirjam Engler künftig die Pfarrstelle mit Josefine Feisthauer, bislang Vikarin in Osnabrück-Hellern. Beide werden am 2. März in Hilter ordiniert und in ihr neues Amt eingeführt. Zuvor findet dort am Sonntag, 24. Februar, die feierliche Verabschiedung von Pastor Bernd Knoblauch in den Ruhestand statt. „Wir kommen beide mit Ideen und Erfahrungen“, blickt die künftige Pastorin voraus. Zunächst aber wollen sie ihre neue Gemeinde kennenlernen. Und das bedeutet für Mirjam Engler vor allem, die Menschen kennenzulernen und in herzlicher Offenheit auf sie zuzugehe n.