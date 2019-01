Georgsmarienhütte GMHütte steht vor dem wohl kürzesten, aber zugleich spannendsten Wahlkampf seiner knapp 50-jährigen Stadtgeschichte: Im März entscheidet sich, wer Bürgermeister Ansgar Pohlmann (CDU) nachfolgt, dessen Amtszeit Ende Mai ausläuft und der nicht für eine für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Die Verwaltung stellt sich bereits auf den Nachfolger oder eine mögliche erste Frau an der Stadtspitze ein.

Bisher ist von Wahlkampf in der Hüttenstadt wenig zu spüren: Neun Wochen vor dem ersten Wahlgang am zweiten Sonntag im März steht noch nicht einmal die Zahl der Kandidaten endgültig fest.

Grüne entscheiden Mitte Januar

Aktuell drei Kandidaten: Nach der CDU, die nach dem überraschenden Rückzug Pohlmanns den Parteivorsitzenden Christoph Ruthemeyer (54 Jahre) ins Rennen schickt, und der SPD-Bewerberin Dagmar Bahlo (53), mit der die Sozialdemokraten erstmals das Rathaus erobern wollen, steht mit Linkspartei-Vorschlag Jörg Welkener (55) in jedem Fall noch ein dritter Name auf dem Wahlzettel. Und es deutet viel daraufhin, dass die GMHütter am 10. März wohl die Wahl zwischen vier Kandidaten haben.

Grüne entscheiden am 10. Januar: Denn die Grünen wollen in einer Mitgliederversammlung am Dienstag übernächster Woche (15. Januar) entscheiden, ob sie ebenfalls mit einem eigenen Wahlvorschlag antreten. Hier ist aus Parteikreisen zu hören, dass Ratsfrau Petra Funke antreten könnte. Letzter Termin, die notwendigen Unterlagen im Wahlbüro der Stadt abzugeben, ist nach der Niedersächsischen Kommunalverfassung sieben Wochen vor der Wahl – am Montag, 21. Januar, um 18 Uhr. Dann geht nichts mehr.

Neue Stelle im Rathaus: Eins zeichnet sich angesichts der Bewerber/Bewerberinnen-Lage allerdings bereits ab: Der neue Rathaus-Chef oder die erste Stadt-Chefin verfügt voraussichtlich über keine Verwaltungserfahrung. Das heißt im Alltag: Vor allem auf den Ersten Stadtrat und allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Karl-Heinz Plogmann, dürfte ab Juni mehr Arbeit zukommen.

Das wird auch von der Politik so gesehen. Im Herbst hat der Verwaltungsausschuss (VA) deshalb einstimmig beschlossen, die seit 2014 von Plogmann wahrgenommene kommissarische Leitung des Fachbereichs eins (Zentrale Verwaltung) mit den Schwerpunkt Personal auszuschreiben, um den 50-Jährigen zu entlasten.

Schon mehr als 10 Bewerbungen

Das Anforderungsprofil: Die Anzeige ist Anfang Dezember erschienen, Bewerbungsschluss: Freitag, 4. Januar. Zu Beginn des neuen Jahres waren bereits mehr als zehn Bewerbungen im Rathaus eingegangen. Gesucht wird eine Person mit „mehrjähriger Berufserfahrung in einer Führungsposition beziehungsweise im Personalwesen, idealerweise im kommunalen Umfeld“. Zu den Kernaufgaben der mit rund 4200 Euro monatlich – ohne Nebenkosten – dotierten A13-Stelle als Leitung der Bereiche Hauptabteilung, IT, Personal, Finanzen/Steuern und Stadtkasse gehören „Umsetzung moderner Personal- und Organisationsstrategien“ sowie „insbesondere Maßnahmen der Personalentwicklung und Personalführung“ oder „Projektleitung und Projektmanagement“.

GMHüttes Kämmerer hätte dann mehr Zeit, um sich auch um die allgemeinen Verwaltungsabläufe zu kümmern und dadurch dem neuen Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin GMHüttes die Einarbeitungszeit zu vereinfachen. Karl Heinz Plogmann, der Mitte Februar 2013 vom Rat zum Ersten Stadtrat und Kämmerer gewählt wurde und damit neben dem Bürgermeister zweiter Wahlbeamter im Rathaus ist: „Ich hoffe, dass wir die Stelle jetzt zügig besetzen können.“

Pohlmanns Pläne offen: Was Amtsinhaber Ansgar Plogmann nach dem Ausscheiden zum 1. Juni weiter beruflich macht, ist offiziell weiter offen. Der 53-Jährige, der im Juli überraschend aus „sehr persönlichen Gründen“ seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärte, hat aber immer wieder betont, dass er sich einer neuen Job-Herausforderung stellen will. Angewiesen auf einen neuen Job ist er wohl nicht. Aufgrund seiner langjährigen Beamtentätigkeit beim Landkreis sowie der acht Bürgermeisterjahre dürfte er ab Sommer ungefähr 70 Prozent seiner bisherigen Bezüge als Versorgungsleistung erhalten. Maximal erreichbar wären hier 71,75 Prozent.