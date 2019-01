Georgsmarienhütte Am Wochenende ist großes Finale der achten „GMHütte on Ice“-Auflage: Am Samstag wird dabei ab 18.30 Uhr auf der 20 mal 12 Meter großen Natureisfläche zunächst der Sieger im Einzel-Eisstockschießen und anschließend ab 19 Uhr der diesjährige Gewinner des Team-Wettbewerbs um den Sparkassen-Cup ermittelt. 24 Mannschaften haben sich für die Endrunde qualifiziert.

Das Eisstockschießen, bei dem diesmal an den Vorrunden-Spieltagen insgesamt 480 Teams sowie mehr als 3000 Aktive an den Start gegangen sind, ist das abendliche Highlight der sieben „GMHütte on Ice“-Wochen. Zwischen 21.30 und 22 Uhr soll hier nach dem Zeitplan des Stadtmarketingvereins, unter dessen Regie die Eislaufwochen seit der Premiere 2011 laufen, das Sieger-Team feststehen.

Publikumsmagnet „Dinner for One“

Ein Publikumsmagnet im „GMHütte on Ice“-Rahmenprogramm ist jedes Jahr auch der inzwischen schon traditionelle „Dinner for One“-Termin. Die Schauspieler Oliver Schulte und Frank Thole sowie Thomas Kemper, die alle zum Amateur-Ensemble der Freilichtbühne Meppen zählen, haben auch in diesem Jahr wieder mit ihrer Eis-Version des kultigen TV-Klassikers, der an Silvester bei den ARD-Sendeanstalten gesetzt ist, das Publikum begeistert. Stadtmarketing-Geschäftsführer Olaf Bick: „Seit Beginn von GMHütte on Ice ist Dinner for One dabei, und auch diesmal sind sehr viele Zuschauer am vergangenen Freitag nur wegen der Aufführung des Stückes zur Eisbahn gekommen.“

Am kommenden Freitag folgt noch ein weiteres Event: Dann findet zum zweiten Mal das „Dinner on Ice“ statt, bei dem GMHütter Bürger an einem der rund zehn Tische auf der Eisfläche Platz nehmen können. Für den Stadtmarketing-Verein ist auch dieser Termin nicht mehr aus dem Programm wegzudenken, da die Winterversion des Bürgerdinners immer mehr Zuspruch finde.

Abschluss Bierkastencurling

Richtig Betrieb herrscht in den Schlusstagen wegen der Schulferien während der Laufzeiten. Bis Sonntag öffnet die Eisbahn täglich um 11 Uhr. Ende jeweils um 18 Uhr mit Ausnahme des Abschlusstages. Da ist bereits um 16.30 Uhr Schluss, da dann um 17 Uhr das Bierkastencurling startet.

Zwischenzahlen zu den Eisbahnnutzern gibt es zwar in diesem Jahr nicht, da aufgrund der Änderung des bisherigen Stunden-Laufzeiten-Konzepts und der Einführung von Tageskarten eine Vergleichbarkeit zu Vorjahreswerten nicht mehr gegeben ist. Aber die Stadtmarketing-Verantwortlichen sind mit der bisherigen Resonanz mehr als zufrieden. Geschäftsführer Olaf Bick: „Die neue Regelung, dass die Besucher mit dem einmaligen Eintritt so lange auf dem Eis bleiben können, wie sie möchten, ist sehr gut angenommen worden und wird natürlich seit Beginn der Weihnachtsferien besonders genutzt.“