Georgsmarienhütte Es könnte eins der kontroversen Themen im anstehenden Bürgermeisterwahlkampf werden, wer ab Juni die Nachfolge von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann, der nicht erneut kandidiert, antritt: Wie kann die Stadt dazu beitragen, dass in GMHütte das Angebot an bezahlbarem Wohnraum dem steigenden Bedarf entspricht.

Die Summe steht: 250000 Euro sind mit den Stimmen von SPD/FDP-Gruppe, Grünen-Fraktion und Linke-Vertretern sowie Bürgermeister Ansgar Pohlmann und der Ratsvorsitzenden Ulrike Schmeing-Purschke für ein Wohnbauförderung-Programm in der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres in den Haushalt 2019 eingestellt worden. Doch wofür das Geld am Ende zum Einsatz kommen könnte, ist noch völlig unklar: Die Vorstellungen der SPD, die sich auch die Gründung einer Wohnbaugesellschaft vorstellen kann, der Grünen oder Bürgermeister Ansgar Pohlmann gehen weit auseinander.

Steigende Nachfrage

Eins ist unbestritten: Auch in GMHütte sind bezahlbare Wohnungen knapp. Der Landkreis hat Mitte 2018 in Zusammenarbeit mit der NBank, der Investitions- und Förderbank des Landes, den Bedarf an bezahlbaren“ Wohnungen für die Hüttenstadt statistisch ermittelt. Grundlage sind hier unter anderem das aktuelle Angebot vor Ort an beleg- oder mietpreisgebundenen Wohnungen, die durchschnittliche Steigerungsrate des Personenkreises, der auf Grundsicherung im Alter beziehungsweise Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen ist, sowie der Faktor, der sich aus dem jährlichen Neubaubedarf an bezahlbarem Wohnraum ergibt.

Fakt ist: In den Jahren von 2010 bis 2016 ist die Zahl der Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften um 6,32 Prozent gestiegen. Hochgerechnet ergibt dieser Trend bis 2035 die Zahl von 958 Bedarfsgemeinschaften. Um hier für eine Abdeckung des Bedarfs zu sorgen, müssten bis 2035 jedes Jahr 41 bezahlbare Wohnungen für Personen mit geringem Einkommen neu auf den Markt kommen.

Der Weg ist aber völlig offen: Denkbar sind Baukostenzuschüsse, günstigere Baugrundstücke, oder sogar die Gründung einer städtischen Wohnbaugesellschaft, wie sie von Mitgliedern der SPD/FDP-Gruppe favorisiert wird. „Eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung vor Ort kann mittelfristig nur in enger Zusammenarbeit mit den Förderungen des Landes, einer Förderung durch den Landkreis und den Förderungen durch die Kommunen erfolgreich sein“, hat SPD-Ratsmitglied Dieter Selige in der Ratssitzung erklärt. Dazu sei eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Wohnungswirtschaft notwendig.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion weiter: Der Stadt stehe es frei, sich bei einer Lückenfinanzierung beispielsweise mit Baukostenzuschüssen, Schuldendiensthilfen, Grunderwerbszuschüssen oder bei eigenen Grundstücken mit Preisnachlässen zu beteiligen. Es gibt in der Fraktion aber auch zum Teil große Sympathien für die Gründung einer Wohnbaugesellschaft.

Dies wird auch von der Linken unterstützt. Fraktionsvorsitzender Jörg Welkener: „Denkverbote in Richtung Wohnungsbaugesellschaft beziehungsweise -Genossenschaft wird es mit mir nicht geben. Nur wer den Ungeist der Gewinnmaximierung abschwört, kann reinen Herzens bezahlbaren Wohnraum schaffen. Hier ist die öffentliche Hand am besten geeignet.“

Anzeige Anzeige

Die Grünen-Fraktion ist bei dem Thema zurückhaltender. „Ich kann derzeit in GMHütte keine Wohnungsnot erkennen“, hat der Fraktionsvorsitzende Robert Lorenz zuletzt im Rat erklärt. Was fehle, seien aber „bezahlbare Wohnungen“.

Da in den vergangenen Jahren, wie eine Landkreis-Studie ergeben hat, jährlich rund 60 neue Wohneinheiten in der Hüttenstadt auf den Markt gekommen sind, was genau dem ermittelten Angebot entspricht, um die Nachfrage abzudecken, ist es aus Sicht von Lorenz sinnvoll: „Dass die Stadt günstigere Baugrundstücke zur Verfügung stellt.“

Klare Ablehnung im Hinblick auf eine Wohnbaugesellschaft kommt dagegen von der CDU-Fraktion, die auch gegen die Einstellung von 250000 Euro für Wohnbauförderung gestimmt hat. „Ein Einstieg in eine städtische Wohnbaugesellschaft wird strikt abgelehnt: Das können wir absolut nicht mitmachen“, hat der Fraktionsvorsitzende Martin Dälken im Rat zu solchen Plänen erklärt.

„Für uns ist es wichtiger, sozialen Wohnungsbau wie im Patkegarten anzuschieben, wenn wir Grundstücke zu bezahlbaren Preisen verkaufen“, hat Dälken dazu Mitte Dezember im Rat ausgeführt. Dann könnten wie in Holzhausen geschehen, Mieten von 5,60 Euro im Bereich sozialer Wohnungsbau realistisch werden.

Pohlmann: Chance, neue Dinge zu ermöglichen

Auch Bürgermeister Ansgar Pohlmann, der die Einstellung von Mitteln für Wohnbauförderung in den Haushalt unterstützt hat, lehnt eine städtische Wohnbaugesellschaft ab: „Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Wir haben hier aber die Chance, ein Zeichen zu setzen und neue Dinge zu ermöglichen, um zum Beispiel leer stehenden Wohnraum zu aktivieren.“ Als Beispiel hat er hier Zuschüsse für notwendige Umbaumaßnahmen angeführt, um in privaten Einfamilienhäusern, eine separate Einliegerwohnung zu ermöglichen.

Die Diskussion um den zielführenden Weg, vor Ort den Bedarf an bezahlbaren Wohnraum sicherzustellen, verspricht Spannung.