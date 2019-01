Georgsmarienhütte. Durch eine optische Täuschung am Kloster Ohrbeck kam es in der Silvesternacht zu einem Fehlalarm. Während der darauf folgenden Stunden brannte es tatsächlich an mehreren Stellen in Georgsmarienhütte. Ursache waren offensichtlich Feuerwerkskörper.

Das neue Jahr war gerade elf Minuten alt, da ertönten das erste Mal die Funkmeldeempfänger. Am Kloster in Holzhausen war eine bedenkliche Rauchentwicklung festgestellt worden. Doch ziemlich bald stellte sich heraus, dass jemand beim Anblick des beleuchteten Klostergebäudes und dem Rauch durch das Silvesterfeuerwerk die falschen Schlüsse gezogen hatte.

Doch schon kurze Zeit später wurde schon der nächste Brand gemeldet. Am Oeseder Roggenkamp brannte ein Busch. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Passanten das Feuer schon fast gelöscht. Um 0.41 Uhr erreichte die nächste Meldung die Feuerwehr. In der Heinrich-Schmedt-Straße im Stadtteil Dröper standen ein Karton und allerlei Unrat in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Noch nicht zurück am Feuerwehrhaus der nächste Alarm. An der Niedersachsenstraße stand auf dem Baumarktgelände ein Kleidercontainer in Flammen. Die Feuerwehr mussten ihn aufbrechen, um die brennenden Sachen ablöschen zu können.

Nächste Station war der Carl-Stahmer-Weg, wo an der Turnhalle ein größerer Müllcontainer brannte. Er wurde mit Wasser geflutet. Nur ein paar Meter weiter stand an einer Bushaltestelle ein Abfalleimer in Flammen, der ebenfalls schnell gelöscht war.

In allen Fällen dürfte der unsachgemäße Umgang mit Silvesterfeuerwerk die Brandursache sein, heißt es bei der Feuerwehr. Menschen wurden dabei nicht verletzt, an den Containern kam es jedoch zu erheblichem Sachschaden.