Georgsmarienhütte.. Vorangestellt sei indessen ein kurzer Rückblick, denn Siedlungsbau hat eine lange Tradition in Georgsmarienhütte. Bereits kurz nach der Gründung des Hüttenwerks 1856 beauftragte die Werksleitung einen Baumeister aus Hannover mit der Planung und dem Bau einer Kolonie, also dem Bau von Werkswohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen für die sich in großer Zahl hier niederlassenden Arbeiter.

Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter schufen auch die Chefs der benachbarten Eisengießerei Stahmer, Carl und seine Söhne Ernst und Robert. 1897 wurden 60 Werkswohnungen in Stahmers Kolonie an der Klöcknerstraße gebaut, inzwischen aber auch schon wieder abgerissen. Für die leitenden Mitarbeiter baute man um 1911 auf der Karolinenhöhe in Oesede hübsche Einfamilienhäuser rund um einen kleinen Marktplatz mit Brunnen.



Wie im Hakeneschfeld die Siedlungsgemeinschaft entstand

Im 20. Jahrhundert wurde Siedlungsbau zum Programm: Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden die genossenschaftlich organisierte Siedlung Dörenberg sowie die Siedlungen Kiffenbrink im Süden von Oesede und Kiewitzheide auf der nördlich gelegenen Egge. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und der Aufgabe, vielen Flüchtlingen ein neues Heim zu bieten, ging die Bautätigkeit in den 50-er und 60-er Jahren an vielen Stellen weiter: Nordfeld und Halle in Kloster Oesede, Egge, Hermann-Löns und Auf der Nathe in Oesede, und so weiter. Sie fand Ende der 1970-er Jahre vorerst ihren Höhepunkt, als 150 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 26 Reihenhäuser auf dem Hakeneschfeld gebaut wurden, wenig später gefolgt von noch einmal 150 Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 15 Reihenhäusern auf dem Menkhausfeld.

Das war vor ziemlich genau 40 Jahren. Mit der großflächigen Bebauung wurde unterstrichen, dass aus dem beschaulichen Dorf Oesede das Zentrum der 1970 gegründeten Stadt Georgsmarienhütte mit einem attraktiven Angebot an Schulen, Sportstätten und reizvoller Natur, eben einer „Stadt im Grünen“, geworden war. Und viele der neuzugezogenen Lehrer siedelten sich im Hakeneschfeld an, so dass man damals gelegentlich von „Tintenhausen“ sprach.





Der alte namengebende Bauernhof Hakenesch, ein Vollerbenhof mit einer langen Ahnentafel, die sich nach Auskunft von Karin Brunemann-Köhne sogar bis auf ein Raubrittergeschlecht im 16. Jahrhundert zurückführen lässt, war geräuschlos verschwunden. Das Zweiständerfachwerkhaus von 1762 schien in der modernen Siedlung fehl am Platz. Man baute es fachgerecht zurück, um es bei Telgte wiederaufzubauen – dazu kam es aber nicht. Eine Schautafel am Fuß des alten Kriegerdenkmals auf der Ecke Papiermühle/Schmidtstraße erinnert noch an den stolzen Hof Hakenesch sowie die benachbarte Papiermühle.

Und obwohl die Erinnerung an die Geschichte blasser wird, lebt der Name Hakenesch in der neu entstandenen Siedlungsgemeinschaft fort. Es waren nicht wirklich wünschenswerte äußere Ereignisse, die den Anstoß zu ihrer Gründung gaben: Die Keller und Gärten von rund 20 soeben errichteten Neubauten wurden zweimal, 1979 und nochmals im Sommer 1980, durch heftige Wolkenbrüche samt Schlammlawinen massiv beschädigt.

Solidargemeinschaft

Nicht gewillt, ein solches Schadensereignis ein drittes Mal zu tragen, schlossen sich die Siedler zur Schicksalsgemeinschaft zusammen und klagten gegen die Stadt, weil sie Planungsfehler bei dem höher gelegenen, ebenfalls im Bau befindlichen Menkhausfeld vermuteten. Das Ergebnis: Die Stadt übernahm den Bau von Regenrückhaltebecken und leistete Soforthilfe, die Siedlungsgemeinschaft widmete sich fortan anderen, angenehmeren Aufgaben.

Man habe bewusst auf eine Vereinsgründung verzichtet, erinnert sich Johannes Rehm, der in all den Jahren ein führender Kopf in der Siedlungsgemeinschaft war. Neben den Neubauern „gemeindete“ man die langjährigen Anlieger der Schmidtstraße und der Papiermühle in die Siedlungsgemeinschaft mit ein, so dass insgesamt 275 Familien dazugehören. Das Leitungsteam bilden 19 Mitglieder aus zwölf Familien, „alle gleichberechtigt“, betont Rehm, „das war und ist uns wichtig“.

Begegnungen und Freundschaften

In den vergangenen 40 Jahren hat die Siedlungsgemeinschaft viel für den Zusammenhalt der Bewohner getan: „Für Neuhinzugezogene war es sehr angenehm, dass man über Veranstaltungen wie Siedlungs- und Straßenfeste schnell Kontakte bekam, aus denen mit den Jahren Freundschaften wurden“, bekräftigt etwa Heinz Gravenkötter, der auch die Hilfsbereitschaft untereinander sehr schätzt. In den einzelnen Straßenzügen haben sich zumeist noch engere Nachbarschaften gebildet, die sich, wie Dieter Keil erzählt, regelmäßig zu besonderen Anlässen wie Grünkohl- oder Spargelessen oder zu Geburtstagen treffen: „Die Stimmung ist dann immer sehr gut.“

Die Hakeneschfelder Kinder freuen sich seit 39 Jahren über eine individuell für sie gepackte Nikolaustüte auf der gemeinsamen Adventsfeier, und auch der ab 1990 alljährlich organisierte Trödelmarkt war und ist stets ein Event für die gesamte Familie. Im kommenden Jahr, so Rehm, werde der Trödelmarkt zum 30. und letzten Mal unter der Leitung des alten Teams stattfinden wird. „Wir sind inzwischen in die Jahre gekommen und wollen der nachwachsenden Generation Platz machen“. Es zeichne sich indes schon ein Verjüngungsprozess ab; acht Häuser seien allein in diesem Jahr an jüngere Nachfolger verkauft worden. Ebenfalls dem demografischen Wandel geschuldet ist wohl die Änderung des ursprünglichen Bebauungsplans, der nachträgliche Aufstockung der bis dahin eingeschossigen Bungalows erlaubt. Die daraus resultierende Einschränkung der Privatsphäre in manchen Gärten sorgte allerdings nicht immer für eine Verbesserung des nachbarschaftlichen Klimas.

Aktivitäten und Spenden

Zum Aktivitäten-Katalog, der anfangs auch Karnevalsfeiern oder einen Tanz in den Mai umfasste, zählen regelmäßige Seniorenfahrten, bislang 39 an der Zahl. Bis zum letzten Jahr pflegte man zudem die Tradition des Tannenbaum-Ansingens, doch genervt durch zunehmenden Vandalismus verzichtete das Team in diesem Jahr erstmals darauf. Stattdessen versammelten sich 300 Bewohner zur Adventsfeier in der Kapelle des Parkfriedhofs.

Mit ihren vielfältigen Festivitäten erwirtschaftet die Siedlungsgemeinschaft finanzielle Überschüsse, die sie in Nachbarschaftsprojekte, Spielgeräte und Ruhebänke oder die Förderung von Schulen und Vereinen investiert. Zum 20-jährigen Siedlungsjubiläum 1998 brachte man den bronzenen ‚Phönix aus der Asche‘, der einstmals das alte Oeseder Rathaus zierte, mitsamt einer Erläuterungstafel am Turm der Parkfriedhofs-Kapelle an, vor fünf Jahren sponserte man für die Friedhofskapelle eine neue elektronische Orgel und im letzten Jahr wurde die alte Schautafel am Ehrenmal grundlegend saniert, damit man sich jederzeit über die Ursprünge der Siedlung informieren kann.