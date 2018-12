Punktgenaue Fertigstellung: GMHüttes Kämmerer Karl-Heinz Plogmann ist zuversichtlich, dass in den neu geschaffenen Räumen für die Kfz-Zulassungsstelle im Erdgeschoss des Rathauses bis zum ersten Öffnungstag am Montag, 7. Januar, auch die Technik problemlos läuft. Foto: Elbers

Georgsmarienhütte Wer derzeit in GMHütte sein Auto an- oder ummelden will, muss den Weg ins Kreishaus wählen: Die Kfz-Zulassungsstelle am Roten Platz ist seit einer Woche geschlossen, da ins Rathaus umgezogen wird. Freitag sind die neuen Möbel geliefert worden. Doch es bleibt noch einiges zu tun, damit Anfang Januar sofort alles reibungslos läuft.