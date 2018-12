Auto prallt in Georgsmarienhütte gegen Haltestellenschild CC-Editor öffnen

An der Wellendorfer Straße hat sich am Mittag des zweiten Weihnachtstages ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: NWM-TV

Georgsmarienhütte. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittag des zweiten Weihnachtstages an der Wellendorfer Straße in Georgsmarienhütte ereignet. Ein 81-jähriger Fahrer und seine 51-jährige Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht.