Osnabrück. Weihnachtsgruß Krankenbett: Im Franziskus-Hospital am Harderberg besuchte Weihbischof Johannes Wübbe zu Heiligabend die Patienten, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen.

Mit einer Andacht begann Wübbe den traditionellen bischöflichen Weihnachtsbesuch. Damit alle 120 Patienten, die über Weihnachten hier sein müssen, daran teilhaben konnten, wurde diese auf die Zimmer übertragen. Der Geistliche rief dazu auf, auf Gott und Jesus zu vertrauen. Sie trügen „das Licht der Weihnacht in die Welt hinaus.“ Das Vertrauen auf Geistliche sei hingegen auch missbraucht worden, räumte Wübbe ein. Dafür müsse sich die Kirche entschuldigen und aus den Vorfällen lernen.

Darüber hinaus gedachte er der Toten des Tsunamis in Indoniesen. Außerdem dankte der Weihbischof dem Personal des Franziskus Hospitals für ihre Arbeit, nicht nur an Weihnachten.

Besinnliche Stippvisite

Im Anschluss besuchte Wübbe, in Begleitung der Krankenhausleitung, die Patienten auf ihren Zimmern. „Ich denke, dass es für viele Menschen etwas spezielles ist, an Weihnachten im Krankenhaus liegen zu müssen. Ich wünsche Ihnen, dass sie durch Begegnung aber auch durch den Segen Gottes etwas Heil und Frieden finden, Kraft finden, ihre Situation anzunehmen und so nach vorne zu schauen“, so der Weihbischof. Viele Patienten zeigten sich erfreut über die kurze Stippvisite, bei der es auch einen weihnachtlichen Gruß von den Engeln gab. Denn Julie, Michelle, Alea, Leonie und Leni, fünf Töchter von verschiedenen Mitarbeitern, traten im Engelskostüm auf und trugen den Patienten ein Gedicht vor. „Es ist schön, ihnen damit eine Freude zu machen“, erzählte Leni. Auch den Patienten gefiel es: „Das ist ja eine schöne Überraschung. Ganz toll.“ „Wann haben wir so etwas schon einmal gehabt“, freuten sich die beiden Zimmernachbarinnen Marianne Grunge und Marita Nagel über den bischöflichen Besuch und das Gedicht.

Weihbischof Wübbe betonte, dass der Termin am Harderberg stets ein besonderer für ihn sei. Er halte sich gerne diese Zeit frei, um die Patienten zu besuchen, aber auch um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen.