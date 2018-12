Georgsmarienhütte. Den Reigen der vier großen Weihnachtsmärkte in der Stadt beschloss am vierten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt zwischen Klöcknerhäusern und Kasinopark.

Die letzten Weihnachtsgeschenke einkaufen, ganz entspannt mit der Familie Vorfreude aufs Fest entwickeln oder Freunde und Bekannte treffen – dazu bot sich der Alt-Georgsmarienhütter Weihnachtsmarkt an, nach Auskunft von Schausteller Bernd Waldmann der 22. am Ort. Wobei er seine Anfänge eigentlich am Waldbad hatte: Heute wird der Markt vor allem von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und vom Heimatverein Georgsmarienhütte organisiert und findet am zentral gelegenen Standort am Kasinopark statt.





In Anbetracht des nicht so gemütlichen Wetters hatten die Organisatoren Zelte mit Stehtischen rund um einen Getränkestand aufgebaut, „damit der Glühwein nicht durch Regentropfen verdünnt“ würde. Die AWO-Jugend hatte an ihren Ständen Pfannkuchen und Waffeln, selbstgebackene Plätzchen und kleine Mitbring-Geschenke für die Feiertage im Angebot, andere Marktbeschicker präsentierten selbstgefertigte Kunstwerke aus Keramik, Schmuck oder warme Socken und Schals. An einigen Ständen wurden Dinge für einen guten Zweck wie die Aidsstiftung oder die Kinderkrebsstiftung verkauft. „Leider haben wir in diesem Jahr nicht ganz so viele Stände wie im Vorjahr“, bedauerte der stellvertretende AWO-Vorsitzende Ralf Ingenpass. Er hoffe auf Belebung im nächsten Jahr. Wie immer stand für die Kinder ein Karussell bereit. Im AWO-Haus gab es an allen drei Tagen Kaffee und Kuchen sowie Schmalzbrote.





Die Veranstaltung wurde am frühen Freitagabend von Bürgermeister Ansgar Pohlmann eröffnet. Angesichts krisenhafter Entwicklungen in der großen Welt und sich abzeichnender Veränderungen nicht zuletzt in der Georgsmarienhütter Kommunalpolitik – Pohlmann begrüßte an dieser Stelle neben anderen Politikern zwei der Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl – gelte es Ruhe zu bewahren und gelassen mit den Herausforderungen umzugehen. Die Weihnachtszeit sei traditionell die Zeit des Innehaltens und der Besinnung, und genau die wünsche er allen Besuchern des Weihnachtsmarkts und allen Bürgern. Der Nikolaus hielt ebenfalls eine kleine Ansprache und ermahnte Alt und Jung, öfter einmal „Bitte“ und „Danke“ zu sagen und zum Beispiel Nachbarn, Lehrer, Ärzte oder Krankenpfleger mit einem guten Wort zu bedenken.





Die klangvolle musikalische Gestaltung der kleinen Eröffnungsfeier bestritt eine Abordnung des Blasorchesters Georgsmarienhütte unter der Leitung von Stefan Heuer mit einer Auswahl traditioneller Advents- und Weihnachtslieder. Im Anschluss zogen Musiker, Nikolaus und Politiker ins Haus am Kasinopark, um den dort lebenden 55 Bewohnern einen weihnachtlichen Gruß zu überbringen.