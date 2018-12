Georgsmarienhütte. Der Schwank über die Eheleute Hugo und seine Frau Luise ist allerorten längst ein echter Publikumsmagnet.

Trotz ungezählter online Spiele hat das Puppenspiel nichts von seiner Popularität eingebüßt. Der Schwank über die Eheleute Hugo und seine Frau Luise ist allerorten längst ein echter Publikumsmagnet. Auch in diesem Jahr machte das beliebte Figurentheater „Krise mit Luise“ wiederum Halt im Rathaus Georgsmarienhütte. In der Hüttenstadt sorgt das ungewöhnliche Paar regelmäßig für ein ausverkauftes Haus und strapaziert die Lachmuskeln der Besucher aller Altersgruppen. Das Erfolgsrezept: Ein Alltag im Eheleben als echtes Beziehungsdrama.

"Immer nur dat eine"

Eigentlich scheinen die Rollen zwischen den beiden Protagonisten klar verteilt zu sein. Auf der einen Seite ist Hugo, der „vor allem nur drei Dinge kenne: Saufen, saufen, saufen“, wie sich Ehegattin Luise beklagt. Auch die Meinung gegenüber Frauen hat Hugo klar für sich definiert: „Weibers gehen ein´echt auffe Nerven“. Mit seinem Trinkkumpanen Willy verbringt Hugo die meiste Zeit lieber in seiner Stammkneipe im Bahnhof als in häuslicher Gesellschaft mit seiner ihm Angetrauten. Luise dagegen hat auch ihre eigene Meinung: „Männer denken sowieso nur immer an dat eine“.

Alles andere also als eine gute Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Doch Luise weiß sich zu wehren. Mit Hilfe ihrer Freundin Frieda schafft sie einen Rollentausch in den Pflichten eines Haushaltsalltags und den „Herrn des Hauses“ mit allerlei Hausputz mal so richtig zum Schwitzen zu bringen und schließlich sogar an den Kochtopf zu stellen. Denn erst eine List beider Frauen bringt Hugo unfreiwillig und handzahm zurück an Heim und Herd, ehe er wieder in alte und liebgewonnene Gewohnheiten verfällt, wozu auch das Verstecken von Luises Gebiss zählt.

Krieg der Geschlechter

Ein nicht ganz alltäglicher Krieg der Geschlechter humorvoll in Szene gesetzt. Angekündigt als „ein unverschämtes Stück Theater über den größten Macker aller Zeiten“, kommt Ehemann Hugo eingangs leibhaftig in Gestalt von Harald Voß mit ironischem Singsang und begleitet von seiner Gitarre, überwiegend jedoch als liebevoll handgeschnitzte Marionette daher und hält, was von ihm erwartet wird. Chauvinismus und Machogehabe in Reinkultur. Gekonnter Wechsel von Stimmlagen und Dialekten, eindrucksvolle Gestik von Kopf und Gliedmaßen der Protagonisten als einziges mimisches Ausdrucksmittel, zwangen wiederholt zu anhaltendem Szenenapplaus. Lebensweisheiten als Wortwitz und Eingängigkeit der vorgetragenen Lieder, wie das „Wir sind vom Rollkommando Männer an die Leine“ rundeten das Bild eines gelungen Abends vollends ab.

Für Dagmar und Harald Voß, Marionettenspieler vom Theater „Musik und Fadenspiel“ aus Melle längst ein gewohntes Bild, volles Haus und ein begeistertes Publikum. Seit über 25 Jahren spielen die Eheleute mit ihren Marionetten das humorvolle Ehedrama, in Georgsmarienhüttte jeweils an zwei Tagen hintereinander und immer ausverkauft