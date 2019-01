In der kleine Schule, der „Escolinha“, die der Verein Dom-Helder-Camara unterhält, dürfen arme Kinder kostenlos lernen und essen. Foto: Niermann

Georgsmarienhütte. Am 7. Januar startet der Heimatverein Kloster Oesede in eine neue Runde des „Frühstücks für Aufgeweckte“ in der Klosterpforte.