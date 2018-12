Osnabrück. Alles deutete darauf hin, dass der im Oktober letzten Jahres gestorbene Säugling aus GMHütte zu Tode geschüttelt wurde. Doch nun hat ein renommierter Pathologe mit seinem Gutachten vor dem Landgericht Osnabrück den angeklagten Vater entlastet.

Vor einer Woche noch, am dritten Verhandlungstag im Prozess vor dem Schwurgericht, schien alles auf eine lange Haftstrafe für den Angeklagten hinauszulaufen. Der 25-Jährige aus GMHütte soll seinen kleinen Sohn zu Tode geschüttelt haben, als der in einer Nacht im Oktober 2017 wieder einmal nicht schlafen wollte und unablässig schrie.

Schweigen

Der Angeklagte selbst schweigt. Gegenüber der Polizei hatte er behauptet, den Säugling im Kinderwagen hin und hergeschoben zu haben, damit er einschlafe; doch dann, als er ihn aus dem Wagen nahm, sei das Kind überall schlaff gewesen. Aber konnte das stimmen? Und sollte die inzwischen getrennt von ihm lebende Kindesmutter recht gehabt haben, als sie sagte, der Angeklagte hätte dem Sohn nie etwas angetan?

Wenn man den Ärzten glaubte, handelte es sich dabei nur um Schutzbehauptungen. Zunächst rief das Gericht einen Radiologen in den Zeugenstand, er hatte Röntgenbilder des toten Säuglings untersucht und war zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Einige Wochen vor seinem Tod hatte jemand dem Kind mehrere Rippen gebrochen. Zwar könne man auf den Röntgenbildern keine Frakturen mehr erkennen, wohl aber, dass zahlreiche Rippen im Abheilen begriffen seien. „Und fast alle Brüche liegen hinten, das ist typisch für eine Kindesmisshandlung.“

Pathologe: Säugling starb an natürlicher Todesursache

Anschließend erstattete ein Neuropathologe von der medizinischen Hochschule Hannover sein Gutachten. Fazit: „Kopf und Wirbelsäule waren erheblicher stumpfer Gewalt ausgesetzt.“ Ob das für ein Schütteltrauma spreche? Seiner Einschätzung nach ja, antwortete der Neuropathologe; absolut sicher sei die Diagnose aber nicht.

Am vierten Verhandlungstag folgte nun der offenbar kurzfristig anberaumte Auftritt des Chefs des Hannoveraner Neuropathologen. Und Prof. Dr. Hans-Heinrich Kreipe, Direktor der Pathologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, hatte etwas Wichtiges mitzuteilen: Offenbar starb der Säugling einen natürlichen Tod.

Ursache war laut Kreipe eine „Faktor-V-Leiden-Mutation“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine erblich bedingte Störung der Blutgerinnung. „Vor einem Jahr wussten wir davon noch nichts.“ Dasselbe galt für einen wesentlichen Laborwert des noch lebenden Säuglings. Warum den Hannoveraner Pathologen diese Fakten so lange vorenthalten wurden, klärte sich in der Verhandlung nicht.

Anzeige Anzeige

„So etwas sieht man bei Kindern nur ganz selten“

Mit den neuen Erkenntnissen jedenfalls kam Kreipe zu einem eindeutigen Ergebnis: Der Säugling sei an einer sogenannten Verbrauchskoagulopathie gestorben. Dabei löse eine übermäßig starke Blutgerinnung - im Fall des Säuglings verursacht durch die erwähnte Faktor-V-Mutation - eine Kaskade aus, an deren Ende massive Blutungen stünden. Damit ließen sich etwa die von mehreren Ärzten festgestellten massiven Blutungen in der Regenbogenhaut des Säuglings erklären.

Zu der Kettenreaktion, die eine solche Verbrauchskoagulopathie kennzeichne, gehören aber nicht nur massive Blutungen, sondern auch die Bildung von Blutgerinnseln, die Gefäße verstopfen. Auch das fand Kreipe bei der Untersuchung von Gewebeproben des toten Säuglings. Konkret: Der wenige Wochen alte Junge hatte einen Darmverschluss, eine Bauchfellentzündung und eine Schockniere. „So etwas sieht man bei Kindern nur ganz selten.“

Forensikerin in Schwierigkeiten

Blieb noch die Frage, wie die angeblich gebrochenen Rippen zu erklären sind. Laut Kreipe ist das, was auf den Röntgenbildern zu sehen sei, mutmaßlich nichts weiter als die Folge des natürlichen Knochenwachstums. Dafür spreche, dass die Auffälligkeiten völlig symmetrisch seien.

Mit seinem schlüssig vorgetragenen Gutachten brachte Kreipe schließlich die vom Gericht beauftragte Forensikerin in Schwierigkeiten. Die Sachverständige, die den gesamten Prozess verfolgt, ließ in ihren Fragen an den Kollegen erkennen, dass die von Kreipe entdeckten Zusammenhänge für sie nicht nur völlig neu waren. Mehrere Schilderungen des Pathologen gab die Forensikerin so falsch wieder, dass Kreipe sie korrigierte.

Der Vorsitzende Richter bedankte sich bei dem Pathologen ausdrücklich für seine Erkenntnisse. Der Prozess wird am 9. Januar mit einer kurzen Sitzung fortgesetzt. Am 17. Januar soll dann die Forensikerin ihr Gutachten erstatten.