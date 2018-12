Georgsmarienhütte. Misstrauisch, ausweichend, freundlich, redselig, argwöhnisch, desinteressiert, resolut: Als Spendensammler erlebt man alle möglichen Wesenszüge des menschlichen Charakters. Was geschieht, wenn man sich eine Stunde mit einer Sammeldose vorstellt.

Es ist ein klarer, kalter Dezembertag, vormittags gegen 11 Uhr, die Buden des Oeseder Weihnachtsmarkts sind noch dicht. Gabriele Tepe-Altevogt koordiniert in der Stadt die Haus- und Straßensammlung für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge. Zur Ausstattung gehören eine Liste und eine Sammeldose. Die Dose ist alt und verrostet, hat aber einen offiziell aussehenden Aufkleber: besser als nichts, um als seriöser Vertreter einer seriösen Organisation durchzugehen. Auch wenn sie nicht mal verplombt ist. Den Aufkleber könnte theoretisch jeder leicht fälschen.

Tepe-Altevogt hat Probleme, Freiwillige für die Sammelaktion zu finden. Bei den Schulen stößt sie auf geringes Interesse. Warum, weiß sie auch nicht so recht. Nur in Holsten-Mündrup ist der Schützenverein unterwegs. Im Rest von Georgsmarienhütte: Fehlanzeige. Also muss jemand anders ran. Es geht schließlich um ein hehres Ziel. „Der Volksbund unterhält und betreut in fast 100 Ländern 842 Kriegsgräberstätten mit weit mehr als 2.000.000 Gräbern zumeist deutscher Soldaten. Schon mehr als 70 Jahre lang ruhen sie in fremder Erde, geschützt durch internationales Völkerrecht. Der Respekt vor den Toten besteht gerade darin, dass an ihre Namen und ihre Geschichte erinnert wird.“ So heißt es staatstragend im Aufruf des Ministerpräsidenten. Also los. Mehr aus Georgsmarienhütte lesen Sie hier.

Von Haus zu Haus

Eine Wohnstraße nahe des Ortszentrums, hübsche Einfamilienhäuser reihen sich aneinander. Klingeln. Klopfen. Horchen. Nichts. Weitergehen. Im vierten Haus öffnet ein älterer Herr, blickt forschend aus stahlblauen Augen. Nach Aufsagen des Sprüchleins verschwindet er kurz im Hausinnern und kommt mit zwei Euro zurück. „Gut? Ja?“, fragt er und schließt langsam, aber bestimmt die Tür. Kein Interesse an einem Gespräch. Immerhin: In der Dose klimpert es jetzt beim Schütteln.

Eine Dame im Pelzmantel kommt die Straße hinunter und gibt bereitwillig das Kleingeld aus ihrer Hosentasche. Nebenbei regt sie sich über den Verkehr auf. Ein Auto rauscht durch die Tempo-30-Zone, die Pflastersteine sind lose und klockern bedenklich. Warum sie gerade für die Kriegsgräberfürsorge spende? „Weil Sie mich angesprochen haben.“ So einfach kann das also sein.

Einige Häuser weiter, an der Klingel ein türkischer Name. „Die sind nicht da“, ruft die Nachbarin von oben. Dafür hat sie gleich einen Fünf-Euro-Schein für den Dosenschlitz. „Es ist wichtig, dass die Pflege der Gräber aufrecht erhalten wird“, sagt sie: „So was darf man nicht vergessen. Und die Leute lernen ja nichts dazu.“ Sie schüttelt den Kopf. Klingt fast so erhaben wie der Aufruf des Ministerpräsidenten.

Es gibt solche und solche

Andere sind weniger spendabel. Ein Mann schließt wortlos die Tür, eine Frau kommt mit misstrauischem Blick und einer 50-Cent-Münze zur Tür. Wer den Cent nicht ehrt und so. An einem Mehrfamilienhaus wird wahllos drauf los geklingelt. Eine ältere Frau aus dem zweiten Stock betätigt den Summer und lässt sich auch nicht lange bitten. Sie spende jedes Jahr mehrmals, bei der José-Carreras-Gala beispielsweise. Und jetzt eben für die Kriegsgräber. „Das ist eine Sache, wo das Geld auch ankommt.“ Der Name wirkt offenbar vertrauenswürdig. Auch wenn der konkrete Sammler unbekannt ist. Einen Sammlerausweis wollte niemand sehen.

Nach einer Dreiviertelstunde: Taktikänderung. In der Fußgängerzone vorm Rathaus ist viel Verkehr. Die ersten Passanten registrieren die Dose und machen lieber einen weiten Bogen. Direkt auf einer Kreuzung vor dem Weihnachtsmarkt kann man schlechter ausweichen. Als Sammler für die gute Sache muss man manchmal penetrant sein. Und es zahlt sich aus. Die Absagen sind häufiger, aber die hohe Fußgängerfrequenz lässt auch die Trefferquote ansteigen.

Tiere, Kinder, Obdachlose, Tote

Manche hören kaum hin. Ein Mann murmelt „Hm“, zückt desinteressiert ein Geldstück und eilt weiter. Ein anderer blinzelt die Dose aus der Ferne an: „Haus und was?“ „Kriegsgräberfürsorge“, rufe ich ihm zu. Er macht „Aha“ und entschwindet ins Rathaus. „Ich spende schon ganz viel“, beteuert eine Frau, die sich in ihrem Anorak eingemummelt hat: „Für Tiere, Kinder, Obdachlose...“ Und Tote? Kriegsgräberpflege? Diesmal nicht.

Nach einer Stunde sind exakt 20 Euro und 35 Cent in der Dose gelandet. So schlecht ist das nicht. Der Volksbund finanziert sich zu 70 Prozent aus Spenden. Dafür, dass die Weltkriege für einige so weit weg sind wie das Mittelalter, ließen sich viele erweichen. Rentner vor allem, die meisten anderen scheinen zu beschäftigt zu sein. Zu Weihnachten appellieren alle möglichen Organisationen an Mitgefühl und schlechtes Gewissen. Dazu kommen zwielichtige Betrüger und aufdringliche Bettler. Nicht wenige nervt es.

Tropfen auf heißen Stein

Die emotionale Schiene zieht kaum, 73 Jahre nach dem letzten Krieg. Hungernde Kinder brauchen dringendere Hilfe als Männer, die vor langer Zeit im Krieg starben. 20 Euro sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber besser als nichts. Es ist grau geworden. Bald öffnet der Weihnachtsmarkt.