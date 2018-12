tbe Georgsmarienhütte. Carsten Rönker und Ansgar Ketteler, Geschäftsführer des Betonwerkes Georgsmarienhütte, überreichten an die Osnabrücker Kindertafel einen Scheck im Wert von 3000 Euro.

Lisa Igelbrink, die schon seit 13 Jahren für die Osnabrücker Tafel arbeitet und die Außenstelle in Georgsmarienhütte mit aufgebaut hat, zeigte bei der Spendenübergabe die Räumlichkeiten. Jede Woche kommen rund 500 Personen, davon 350 Kinder, immer montags zur Tafel, um benötigte Lebensmittel zu erhalten. Gemeinsam mit insgesamt 42 ehrenamtlichen Helfern sorgt Lisa Igelbrink jede Woche aufs Neue dafür, dass die Warenausgabe reibungslos verläuft. Mehr aus Georgsmarienhütte lesen Sie hier.

Neben Lebensmitteln werden auch Kleidung oder beispielsweise Kinderwagen verteilt, wenn dies notwendig ist. „Es macht mir auch nach 13 Jahren noch unheimlich Spaß, hier zu arbeiten. Wir schenken unseren Kunden eine große Wertschätzung, denn ich denke, jeder hat dies verdient. Es sind Menschen wie du und ich“, so Igelbrink. Gemeinsam mit ihrem Mann Hartmut Igelbrink leistet sie ihre ehrenamtliche Arbeit und sorgt dafür, dass es bedürftigen Menschen aus Georgsmarienhütte und der Umgebung ein bisschen besser geht.

Zugunsten der Kinder

Seit Jahren spendet das Betonwerk Georgsmarienhütte (BWG) zu Weihnachten eine größere Summe für jeweils ein Familien- oder Kinderprojekt aus der Umgebung. In diesem Jahr wurde die Osnabrücker Tafel ausgewählt. „Uns ist wichtig, dass das Geld den Kindern und Jugendlichen hier aus Georgsmarienhütte zu Gute kommt“, erzählt Carsten Rönker. Dadurch, dass die Firma selber ihren Sitz in Georgsmarienhütte hat, besteht ein direkter Bezug zu den Projekten, und eine Spendenübergabe ist dann nicht so anonym. Deshalb freute es Carsten Rönker und Ansgar Ketteler umso mehr, dass ihnen ein Einblick hinter die Kulissen der Tafel gewährt wurde.