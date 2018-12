Georgsmarienhütte. Bei der GMHütter Bürgermeisterwahl im März wird das Kandidatenfeld größer: Neben CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer und SPD-Wahlvorschlag Dagmar Bahlo tritt jetzt auch Jörg Welkener für die Linke an. Die Grünen wollen endgültig Mitte Januar entscheiden, ob sie doch noch mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann (CDU) gehen.

Einstimmig hat die Linkspartei am Montagabend auf ihrer Mitgliederversammlung Linken-Ratsmitglied Jörg Welkener aus Alt-GMHütte als Wahlvorschlag für die am Sonntag, 10. März, kommenden Jahres anstehende Bürgermeisterwahl nominiert. Der 55-Jährige unterstrich nach der in geheimer Abstimmung erfolgten Kandidatenkür, an der sich rund ein Drittel der insgesamt 24 Personen zählenden Linke-Basisorganisation (BO) in der Hüttenstadt beteiligten, warum er als schlagfertig gilt: „Im ersten Wahlgang werde ich es wohl nicht schaffen“, erklärte der seit 25 Jahren als selbständiger Garten- und Landschaftsbauer arbeitende Welkener mit einem verschmitzten Schmunzeln um die Mundwinkel zu seinen Chancen.

Welkener: Das Herz schlägt links

Bei der Kommunalwahl 2016 hat seine Partei 3,9 Prozent der Stimmen in GMHütte bekommen, und Peter Schmechel vor sieben Jahren als Bürgermeisterkandidat ein Ergebnis von 1,9 Prozent erzielt. Doch Jörg Welkener ist vor allem wichtig, seiner Partei wichtige Inhalte im Wahlkampf mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. „Da gibt es sicherlich noch so manche Punkte, die man als Linker einflechten könnte, und seid sicher, das werde ich auch tun. Denn eins steht fest: Das Herz schlägt links“, erklärte er am Ende seiner Bewerberrede.

Unter dem Motto: „Dafür stehe ich“, war er hier ausführlicher auf die Punkte Bildung, Hochwasserschutz, Inklusion, Verkehr, Hindenburgstraße oder Jugendarbeit eingegangen. Zu den Aussichtstürmen erklärte er: „Mit mir als Bürgermeister wäre dies Thema Chefsache, und ich würde nicht eher ruhig schlafen, bevor sich diesbezüglich die Mischmaschine dreht.“

Auch bei der Wohnraumförderung bezog er klar Stellung: „Nur wer dem Ungeist der Gewinnmaximierung abschwört, kann reinen Herzens bezahlbaren Wohnraum schaffen.“ Hier sei die öffentliche Hand am besten geeignet.

Als sein „Streben als Bürgermeister“ führte er an, „eine maximale Transparenz kommunaler Verwaltungsgeschäfte zu erreichen und einen „offenen und ehrlichen Umgang“ mit Themen zu pflegen.

GMHütter Grüne entscheiden am 15. Januar

In Kürze will Welkener jetzt den Kontakt zu den GMHütter Grünen suchen, um wie zuvor schon die Kandidaten Christoph Ruthemeyer (54 Jahre/CDU) und Dagmar Bahlo (53/SPD) auszuloten, ob es Chancen für eine Unterstützung gibt. Die Vorstellungsrunden der Bewerber der beiden großen Parteien haben nach Angaben von Teilnehmern der regelmäßigen Mitgliedertreffen von Bündnis 90/Die Grünen nicht so überzeugt, dass eine Wahlempfehlung erfolgen dürfte.

Deshalb wird inzwischen von der Parteibasis wieder diskutiert, mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen zu gehen. Als ein möglicher Name wird hier Grünen-Ratsmitglied Petra Funke gehandelt. Die endgültige Entscheidung soll jetzt in der Mitgliederversammlung am Dienstag, 15. Januar, fallen.

Letzter Termin für die Anmeldung einer Kandidatur und die Einreichung der Unterlagen beim Wahlbüro der Stadt im Rathaus ist sieben Wochen vor der Wahl, am Montag, 21. Januar, um 18 Uhr. Sollten tatsächlich vier Bewerber antreten, dürfte alles darauf hindeuten, dass im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Dann wäre eine Stichwahl am Sonntag, 24. März, notwendig.