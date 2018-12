Georgsmarienhütte Ende September hat der bisherige GMHütter Stadtbibliotheksleiter Christoph Höwekamp seinen letzten Arbeitstag gehabt. Seit Anfang Dezember ist sein Nachfolger da: der 36-jährige Johannes Barthelt, der wie seine Vorgänger ebenfalls aus dem Rheinland stammt und zuletzt bei der Bibliothek der Siemens AG in Erlangen tätig war.

Nach zwei Monaten ohne Leitung ist das Stadtbibliothek-Team damit wieder komplett. Der neue Chef fühlt sich von den Mitarbeitern „super aufgenommen“ und ist voll des Lobes über die Arbeit, die in der Hauptstelle an der Oeseder Schoonebeekstraße und den fünf Stadtteil-Ausleihen geleistet wird: „Die stellvertretende Leiterin Susanne Köhne und die weiteren hauptamtlichen Teilzeitkräfte sowie die mehr als 100 Ehrenamtlichen, die vor allem für den reibungslosen Ausleihbetrieb sorgen, haben hier die Zeit von Ende September bis Anfang Dezember hervorragend überbrückt und mir den Einstieg so leicht wie möglich gemacht.“

Bibliothek als Ort des Lernens

Der gebürtig aus Geldern im Rheinland stammende Barthelt, der eine Ausbildung zum Sortimentsbuchhändler absolvierte, bevor er an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen/Nürnberg Buchwissenschaft studiert und den Bachelor-Abschluss Buchenwissenschaft und Kulturgeografie gemacht hat, war zuletzt stellvertretender Leiter der Werks-Bibliothek der Siemens AG in Erlangen. Nach insgesamt zwölf Jahren im Frankenland zog es ihn aus familiären Gründen wieder zurück in den Norden: „Wir haben im Februar Nachwuchs bekommen und deshalb hat es mich und meine Frau wieder zurück in Richtung Heimat gezogen, damit unsere Tochter Josefine ihre Großeltern oft sehen kann.“

Die GMHütter Stadtbibliothek sieht er insbesondere wegen des „gut funktionierenden Teams“ insgesamt „hervorragend aufgestellt“ und für die Zukunftsaufgeben gut gerüstet: „Was hier in den letzten Jahren hinsichtlich der Online-Ausleihe und an Lern- und Veranstaltungsangeboten aufgebaut wurde, ist enorm.“ Hier will er auch die Arbeit der Vorgänger Anne Lohe und Christoph Höwekamp fort, mit dem er sich vor Start mehrfach ausgetauscht hat, fortsetzen: „Mein Ansatz ist, die Bibliothek als Ort der Begegnung und des Lernens weiterzuentwickeln.“

Barthelt: Ehrenamtliches Engagement kaum zu toppen

Erst einmal steht aber in den ersten Wochen und Monaten an, in der neuen Aufgabe anzukommen sich unter anderem ein Bild von allen Ausleihstellen zu machen: „Was hier an ehrenamtlichen Engagement eingebracht wird, ist kaum zu toppen.“