Georgsmarienhütte. In den kommenden Tagen werden wieder überall die Weihnachtsgeschenke eingepackt. Die Einen verbarrikadieren sich dazu zuhause in einem Zimmer, die Anderen nutzen den Einpackservice und lassen das Präsent gleich im Geschäft in Papier hüllen.

Ziemlich genau 37 Kilometer Einpackpapier benötigt Spielwaren Nagel in der Adventszeit, um für die Kunden die zahlreichen Präsente einzupacken. Nur zur Vorstellung: das entspräche einer Lawine aus Geschenkpapier, die sich Luftlinie von Georgsmarienhütte bis Münster durch die Landschaft zöge. Genügen während des Jahres noch maximal zwei Rollen pro Woche, steigt der Bedarf ab Mitte November rasend an. Jetzt heißt es vier Rollen- und zwar pro Tag. Der Kunde darf zwischen goldfarbenem Papier mit lustigen Schneemännern oder weißem Papier mit skizzierten bunten Eiskristallen wählen.









Sofie Meidenger (16) ist Auszubildende und packt seit Wochen, was das Zeug hält: von morgens bis abends, von quadratisch bis hin zu völlig unförmig. Dass das nicht immer leicht ist, erfahren Fotografin Swaantje Hehmann und ich, als wir am Freitagnachmittag mitten in der Stoßzeit das Geschäft betreten.





Kaum aus den Jacken geschlüpft, geht es auch schon los. Einen riesigen Turm aus sieben unterschiedlichen Paketen stellt eine fröhliche Familie direkt vor uns auf. „Bitte in Weihnachtspapier einschlagen“. Auf das Augenmaß war zunächst kein Verlass, beim ersten von der Rolle abgerissenen Bogen fehlen die berühmten zwei Zentimeter. Also ein neuer Versuch. Kundin Margarita Lambrecht (34) schmunzelt und beginnt zu erzählen.

Dass es so genau gar nicht verpackt sein müsse, da die Kleinen sowieso gierig und ratz-fatz alles aufreißen und zerfetzen. Und dass sie den Einpackservice gerne nutzt, weil sie weiß, dass es hinterher richtig gut aussieht. Na, wenn die wüsste. Swaantje Hehmann und ich geben uns jetzt besonders viel Mühe, wohl auch, weil ein gewisser Erfolgsdruck auf uns lastet. Wir ziehen Papier und Klebestreifen im Akkord ab und stoßen an dem Nachmittag glücklicherweise auf viele verständnisvolle Kunden, die geduldig in der kleinen Schlange vor dem Tresen warten.





Sven Franke (45), Familienvater von zwei Kindern, nutzt, wie viele andere Herren auch, ebenfalls den Einpackservice: „Ich kann das einfach nicht so schön und bis ich ein Geschenk eingepackt habe, ist oft eine viertel Stunde um“. Da sind wir schon schneller, auch wenn das goldene Papier mit den Schneemännern nicht immer so akkurat um den Karton gefaltet ist, dass es aussieht, als seien Papier und Karton eine natürliche Verbindung eingegangen.





„Man zählt schon gar nicht mehr. Täglich sind es aber bestimmt über 200 Geschenke, die wir hier verpacken und ja, es gibt auch Kunden, die ungehalten reagieren, wenn es nicht schnell genug geht“, berichtet Meidenger aus ihren Erfahrungen der letzten Wochen. Das größte Geschenk was eingeschlagen wurde war ein Stand- Kicker. Das mit Sicherheit originellste durfte ich an diesem Tag für einen jungen Mann verpacken: ein kuschliges Plüschbärchen, dem eine kleine Schachtel aus einem Juweliergeschäft in die Pfoten gebunden werden sollte. Die Geschichte dahinter verspricht große Gefühle und Romantik unterm Tannenbaum.

Und romantische Stunden dürften auch die erleben, die sich dann doch zuhause die Zeit nehmen und fragen, welches Papier wohl welche Botschaft aussenden könnte und dann entsprechend kunstvoll ihre Geschenke für die Liebsten einpacken.