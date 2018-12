Georgsmarienhütte. Ein 30-Jähriger Mann, der in GeorgsmarienhütteGeld und ein Smartphone aus Handtaschen gestohlen hatte, wurde vom Amtsgericht Iburg zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

„Ich will neu anfangen und zwar vernünftig“, sagte der Angeklagte. Er räumte ein, zusammen mit einem Freund im vergangenen Mai im Franziskushospital in Georgsmarienhütte eine Geldbörse und ein Smartphone aus zwei Handtaschen gestohlen zu haben.

Weggeworfen

Die Handtaschen hatten die Angestellten der Krankenhausapotheke im Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter abgestellt – ein Bereich, in dem die beiden Männer nichts zu suchen hatten. In dem Portemonnaie befanden sich 60 Euro, die die Männer an sich genommen hätten. Das Smartphone und die Börse warfen sie anschließend in ein Gebüsch.

Zwar wurden diese Gegenstände später gefunden und den Geschädigten zurück gegeben, allerdings war mittlerweile Nässe in das hochwertige Handy eingedrungen und hatte es unbrauchbar gemacht. Die Straftat erklärte der 30-Jährige mit seiner langen Drogenabhängigkeit. „Mittlerweile habe ich mich wieder gefangen.“ Nun wolle er für seine Verlobte und das gemeinsame Kind da sein.

Fahrraddiebstahl

Neben dem Diebstahl räumte der Mann ein, auch ein unverschlossenes Fahrrad an sich genommen zu haben, dass an der Sparkasse in Georgsmarienhütte abgestellt gewesen war. Dass das Rad nur einen Tag zuvor in Bad Rothenfelde als gestohlen gemeldet worden war, sei ihm nicht bekannt gewesen.

Als dritten Punkt hatte die Anklage dem Mann noch einen weiteren Diebstahl vorgeworfen: Gemeinsam mit seinem Freund sollte er aus einem offenstehenden Wagen einen Rucksack gestohlen haben. Doch das bestritt der 30-Jährige. Diese Tat gehe alleine auf das Konto seines Freundes. „Ich habe ihm gesagt: Lass es sein.“ Tatsächlich bestätigte der Freund, ein 34-Jähriger Mann, der für diesen Diebstahl bereits rechtskräftig verurteilt wurde und zur Zeit in Haft sitzt, die Angaben des Angeklagten. Den Rucksack habe er tatsächlich allein aus dem Lieferwagen genommen. „Er hat das gar nicht groß mitbekommen“, so der Zeuge.

Gemeinnützige Arbeit

Damit blieb es bei dem Diebstahl in Tatmehrheit mit Unterschlagung des Fahrrads. Neben der halbjährigen Bewährungsstrafe soll der 30-Jährige noch 90 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten. Darüber hinaus muss er den wirtschaftlichen Schaden, der den beiden Apothekenangestellten entstanden ist, in monatlichen Raten wieder gut machen.