Georgsmarienhütte Vor einem Jahr haben den GMHütter Stadtplanungsausschuss die Folgen der neuen Regenmengenberechnungen für das Hochwasserschutzkonzept der Stadt beschäftigt. Jetzt liegen neue Zahlen zu den zurückzuhaltenden Niederschlagsmengen und den noch zu stemmenden Kosten vor. Die Summe addiert sich auf rund zwölf Millionen Euro.

Die gute Nachricht in Sachen Hochwasserschutz ist: Die neu errechneten Gesamtkosten bewegen sich ungefähr in Höhe des bereits 2017 genannten Betrages von um die 12,25 Millionen Euro. Das ist Montagabend als Ergebnis der dritten Fortschreibung des Regenrückhaltekonzeptes in der Fachausschuss-Sitzung vorgestellt worden..

Noch mal veränderte Werte

Bis Mitte vergangenen Jahres schien beim Hochwasserschutz alles bereits auf gutem Weg: Die Stadt hatte nach dem 200-jährigen Regenereignis im August 2010 auf Basis eines Abflussmodells für die Düte und ihre Nebengewässer ein Konzept mit 21 Maßnahmen beschlossen, um ausreichende Stauvolumina für eine Bezuschussung durch das Land beziehungsweise EU-Mittel nachzuweisen. Maximal 70 Prozent kann hier die Förderung betragen.

Doch dann mussten durch die neuen Regenmengenberechnungen, die sogenannten Kostra-Daten, bei denen die Niederschlagsmengen bis 2010 einbezogen sind, im vergangenen Jahr die notwendigen Rückhaltemengen noch einmal neu durchgerechnet werden. Der Rat hat daraufhin Ende Oktober 2017 als zweite Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzepts beschlossen. Zusätzlich wurde ein Planungsbüro zu beauftragt, die optimale sowie die kostengünstigste Variante der möglichen Planungsmodelle durchzurechnen.

Nachberechnungen der Kostra-Zahlen ergaben jetzt noch einmal etwas veränderte Zahlen: Lag die zunächst vorgegebene und durch das Hochwasserschutzkonzept 2011 zu bewältigende Regenmenge bei 50 Millimeter Niederschlag in 60 Minuten, so erhöhte sich dieser Wert 2017 auf 65 Millimeter in einer Stunde für den westlichen Bereich GMHüttes und 52,5 Millimeter für die „östliche Regenzelle“ Richtung Bissendorf. Ergebnis der jetzt erfolgten Nachberechnung: Für den im Westen der Stadt liegenden Hochwasserbereich hat sich eine Reduzierung um 5,5 Prozent der Wassermenge und für das östliche Einzugsgebiet eine Steigerung um fünf Prozent ergeben.

Letzte Maßnahme 2026 vorgesehen

Für das Gesamt-Stauvolumen bedeutet das eine Reduzierung von bisher nachzuweisenden 433000 Kubikmeter Stauvolumen auf 389000 Kubikmeter Regenrückhaltung. Ermittelte optimale Variante: Ein Becken mit 80000 Kubikmetern Volumen sowie Hochwasserschutzwände im Zentrum und weitere Maßnahmen im Bereich Oeseder Bach, Gartmannsbach, Breenbach und Schlochterbach. Veranschlagte Gesamtkosten: rund 6,3 Millionen Euro, was sich zuzüglich Grunderwerb, Planungskosten und Gutachten dann auf rund 12 Millionen Euro beläuft.

Nach dem vorläufigen Zeitplan ist der Bau der Schutzwände und des Hauptbeckens im Zentrum für 2020 und 2021 vorgesehen. Die letzten Arbeiten sollen 2026 abgeschlossen werden.

Der Fachausschuss wird Anfang November noch einmal die Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzeptes beraten.