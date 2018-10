Heinrich-Schüren-Schule begleitete Jäger in den Wald in GMHütte CC-Editor öffnen

An drei Tagen bauten die dritten Klassen gemeinsam ein Bienenhotel in einen Buchenstamm. Dabei unterstützt wurde hier die Klasse 3a von Jäger Helmut Heuer, Klassenlehrerin Matthia Gratzki, ehemalige Lehrerin und Begleiterin Elisabeth Brinkmann-Kraemer und Jäger Mathias Suttmeyer. Foto: Carolin Hlawatsch

Georgsmarienhütte. Die heimische Natur mit all’ ihren Facetten erlebten Schüler der drei dritten Klassen der Osnabrücker Heinrich-Schüren-Grundschule nun in Georgsmarienhütte. Dort zeigte die Jagdgemeinschaft Kloster Oesede jeweils einer Klasse am Montag, Dienstag und Mittwoch wie aufregend es in unseren Wäldern sein kann, wenn man mit „offenen Augen“ hindurch wandert.