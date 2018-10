Georgsmarienhütte Die 2008 neu eröffnete, christlich orientierte Magdalenenklinik am Franziskus-Hospital Harderberg, die bis heute als Privatklinik für Psychiatrie und Psychosomatik betrieben wird, ist von der Größe her mit 24 Einzelzimmern und jährlich durchschnittlich 150 Patienten überschaubar. Aber die Hilfe für Menschen in Lebenskrisen wie Burn-out oder Mobbing und einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung ist für die Niels-Stensen-Kliniken inzwischen ein wichtiger Bereich geworden.

„Wir haben in den vergangenen zehn Jahren viel bewegt“, hat der Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, Werner Lullmann, am Montag in einer Feierstunde auf die Entwicklung seit dem offiziellen Start der Fachklinik für psychiatrische und psychosomatische Erkrankungen am Franziskus-Hospital im Oktober 2008 zurückgeblickt. Damals habe der größte Krankenhausträger in Stadt und Landkreis hier Neuland betreten, da in der Geschäftsführung niemand über Erfahrung mit Psychotherapie-Angeboten verfügte. Lüllmann: „Das Wagnis ist ein Erfolg geworden.“

Wenig vergleichbare Einrichtungen

Inzwischen gibt es insgesamt drei Standorte mit einem solchen Schwerpunkt in dem christlichen Klinik-Verbund: Neben der GMHütter Magdalenenklinik, wo ein insgesamt 20-köpfiges Ärzte- und Pflegerteam tätig ist, sind das die im Oktober 2014 in Bramsche eröffneten Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und das Anfang 2018 übernommene St.-Vinzenz-Hospital in Haselünne mit einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. „Wir haben hier mit viel Erfolg viel Gutes bewirkt“, erinnerte Geschäftsführer Lullmann zum 10-Jährigen an die alles andere als einfache Anfangsphase.

Ausgangspunkt sei dabei 2008 eine „gewisse Depression“ gewesen, die damals bei der Niels-Stensen-Leitung nach den gescheiterten Gesprächen über die Fortführung des Landeskrankenhauses (LKH) in Osnabrück geherrscht habe. Der Kontakt zu Prof. Dr. med Wolfgang Weig, der sich während dieser Zeit ergeben und dann zu seinem Wechsel vom LKH zu Niels-Stensen geführt habe, sei aber „ein Segen“ gewesen. Weig habe die wichtigen Faktoren „Erfahrung und Gelassenheit“ eingebracht. Das sei entscheidend für den Erfolg des Projekts Magdalenenklinik und der dann erfolgten Angebots-Ausweitungen gewesen.

Der vor rund zwei Jahren in den Ruhestand verabschiedete erste Chefarzt der Fachklinik ging anschließend in seinem „Rückblick und Erfahrungsbericht“ noch einmal auf die Herausforderungen ein, die sich bei der Gründung gestellt haben. Dabei stellte er die zentralen Punkte seiner Vision einer Fachklinik für psychiatrische und psychosomatische Erkrankungen heraus: Die Magdalenenklinik verstehe sich als ordentliche Klinik mit einem entsprechenden „Stand der Wissenschaft“-Angebot in Psychiatrie und Psychosomatik. Dazu gehört nach seinen Worten ein „ganzheitliches Modell“, das den Erkrankten in seiner gesamten Persönlichkeit in den Blick nimmt und auf eine „intensive Psychotherapie“ in Form von Einzelsitzungen setzt.

Die Klinik sei dabei ein „Ort des Heilens“, der Glück und Zufriedenheit vermitteln wolle. Voraussetzung für diesen Prozess sind für Weig eine angemessene Unterbringung, eine soziale Psychiatrie und die „christliche Seele“ des Hauses. „Der Erfolg der Magdalenenklinik wird auch dadurch deutlich, dass es überregional wenig vergleichbare Einrichtungen gibt“, erklärte Weig.

Verängstigung in Gesellschaft nimmt zu

Sein Nachfolger Marc Eilers, der seit dem Frühjahr Chefarzt der eigenständigen Klinik für Psychosomatik in Bramsche ist und dann im Juni auch die Leitung der Magdalenenklinik übernommen hat, gab anschließend einen Ausblick auf die künftigen Herausforderungen. „Die Verängstigung in unserer Gesellschaft nimmt zu, da Vertrautes verloren geht“, führte der 47-Jährige zu den aktuell relevanten Themen aus.

Ziel der Psychotherapie müsse verstärkt sein, dass sich das Individuum besser in der immer stärken den Alltag prägenden Vernetztheit behaupten kann. Eilers: „Geborgenheit in sozialen Beziehungen ist hier ein wichtiger Aspekt.“

Niels-Stensen-Geschäftsführer Lullmann zeigte sich am Ende der Feierstunde im Panoramasaal des Franziskus-Hospitals optimistisch, dass auch die nächste Bilanz beim 20-Jährigen positiv ausfällt: „Die zweiten zehn Jahre werden wie die ersten nicht einfach, aber dann sind wir mit 20 erwachsen.“