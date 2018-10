Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort, um die Verletzten aus dem Auto zu bergen. Foto: NWM-TV

vpo/zud/pm Georgsmarienhütte. Bei einem Unfall auf der A33 sind am Montagabend neun Personen schwer verletzt worden. Die A33 in Richtung Diepholz bleibt voraussichtlich bis in die Morgendstunden gesperrt.