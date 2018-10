Georgsmarienhütte. 71 „Mümmelmänner“ 13 verschiedener Rassen und Farbenschläge sowie die tierische Sportart „Kanin-Hop“ wurden am Wochenende auf der Kaninchenschau im Schützenhaus Malbergen in Georgsmarienhütte präsentiert.

Über viele interessierte Besucher und vor allem über die Mitwirkenden Jungzüchter freute sich Hans-Dieter Flore, der Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins „KZV I 119 Harderberg e.V.“: „Schön, dass wir die Tradition der Kaninchenschau trotz Mangel an Nachwuchs in den Vereinsreihen auch in dieser Größe noch aufrecht erhalten können“. Dafür hatte sich sein Verein nun zum elften Mal für eine Gemeinschaftsschau mit dem KZV I Bissendorf 85 zusammen geschlossen. Zum dritten Mal stellten die Mitglieder zusammen im Schützenhaus Malbergen aus.

Bewertung am Freitag

Bereits am Freitag wurden ihre Kaninchen von Preisrichtern bewertet. Kriterien waren dabei bestimmte Rassestandards und stets auch Gesundheit und Vitalität der Tiere. „So kommt es bei den englischen Schecken beispielsweise darauf an, dass die Punkte im Fell einzeln stehen und die dunkle Rückenlinie durchgängig ist“, wusste Werner Gans aus Osnabrück, der diese Rasse seit 50 Jahren züchtet. Besonders gut bei der Bewertung schnitt Frank Klöntrup aus Bad Iburg ab. Mit fünf seiner „Weiß-Rex Rotaugen“ errang er den Vereinsmeistertitel (488,5 von 500 möglichen Punkten). Zudem erhielt er den Pokal der Stadt Georgsmarienhütte für das „Beste Tier der Schau“ (98 von 100 Punkten) sowie den Landesverbands- und den Kreisverbandspreis.

Stolz auf ihren Jugend-Kreisverbandspreis war Carla Wright aus Osnabrück. Zusammen mit ihrer Familie und den dazugehörigen Kaninchen betreibt sie zudem leidenschaftlich den aus Skandinavien stammenden Sport „Kanin-Hop“. Kaum hatten die „Kanin-Hop-Freunde“ am Samstag zwei Parcours mit unterschiedlichen Hindernissen vor dem Schützenhaus aufgebaut, scharrten sich auch schon die ersten Interessierten drum herum. „Wir zeigen hier heute die Disziplin Hindernisspringen auf gerader Bahn. Bewertet wird auf Fehler und Zeit“, erklärte Kanin-Hop-Sportler Nicolas Wright. Weitere Disziplinen seien Hochsprung, Weitsprung und Punktespringen.



Anspruchsvolle Hürden

Erfolgreich meisterte „Saphira von Bremen“ die anspruchsvollste Hürde, eine Mauer aus leichtem Balsa-Holz – besonders schwierig, weil das Tier dabei nicht wie bei den anderen Hürden hindurch sehen, sondern auf seinen Trainer vertrauen muss. Souverän wurde Widder-Kaninchen Saphira von ihrer Besitzerin Melanie Dransmann aus Georgsmarienhütte durch den Parcours geführt. Ihr tierischer Kumpel Bandit, ein Saarloos Wolfhund schaute dabei gelassen von der Seitenlinie aus zu und ließ sich auch von den weiteren, direkt vor seiner Nase herum hüpfenden Kaninchen nicht aus der Ruhe bringen.

Geführt werden die Kaninchen beim Kanin-Hop stets an speziellen Geschirren mit Leine für leichte Orientierung, sodass eine eventuelle Belastung auf der Brust und nicht auf der Halswirbelsäule liegt. „Die Kaninchen, die von Natur aus gerne springen, werden bei diesem Sport artgerecht ausgelastet und eine Bindung zum Halter wird gestärkt“, betont Kanin-Hop-Beauftragte Elke Wright. Zum Kanin-Hop zwingen könne und wolle man die Kaninchen aber nicht. „Sie machen nur mit, wenn sie wirklich Lust darauf haben“, weiß Familie Wright aus Erfahrung. Dafür geeignet sei jede Kaninchenrasse. An Turnieren teilnehmen dürfen die Tiere ab einem Alter von fünf Monaten, sowie Trainer ab einem Alter von neun Jahren.



Wer den Kanin-Hop-Sport mit seinem Kaninchen ausprobieren möchte, kann jeden zweiten Sonntag im Monat zum Training der Kanin-Hop-Abteilung des KZV I 67 Osnabrück-West auf dem Hof Hauswörmann am Hauswörmannsweg 165 in Osnabrück-Sutthausen dazu stoßen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: www.kzvi67.de

