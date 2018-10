Georgsmarienhütte. Unbekannte legten ein Verkehrszeichen auf eine Fahrbahn in Georgsmarienhütte. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt.

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Baustellenhinweisschild vom Bürgersteig der Klöcknerstraße auf die Straße gelegt. In der Nacht fuhren Polizeiangaben zufolge mindestens zwei Autos über das Schild. Die Reifen wurden dadurch beschädigt. Die Polizei ermittelt nun in Sachen "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" und bittet Zeugen und weitere geschädigte Autofahrer, insbesondere das betroffene Taxi, sich bei der Dienststelle unter 05401 879500 zu melden.