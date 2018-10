Maßarbeit und Arbeitsagentur in GMHütte ab 2020 an einem Standort MEC öffnen

Blick auf die Fläche an der Einmündung Heinrich-Stürmann-Weg/Klöcknerstraße. Hier baut ab Anfang kommenden Jahres im mittleren Bereich das Bauunternehmen August Gründker GmbH ein Bürogebäude, in das Anfang 2020 die „Agentur für Arbeit“-Geschäftsstelle und die Maßarbeit des Landkreises einziehen. Im Hintergrund ist die Bushaltestelle Schulzentrum zu sehen. Foto: Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte Die Mietverträge sind jetzt endlich fix, der Bauantrag wird in der kommenden Woche eingereicht. Ab 2020 werden die „Agentur für Arbeit“-Geschäftsstelle und die Maßarbeit des Landkreises in der Hüttenstadt an einem Standort zu finden sein: In einem neu entstehenden Bürogebäude an der Einmündung Heinrich-Stürmann-Weg/Klöcknerstraße auf dem ehemaligen Gelände der Spedition Dälken.