Feuerwehreinsatz. Foto: Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Ist jemand in Not, hilft die Feuerwehr in Georgsmarienhütte unentgeltlich. Das bleibt auch so, wenn am 1. Oktober in GMHütte eine neue Feuerwehrgebührensatzung in Kraft tritt. Aber es gibt Ausnahmen von dieser Regel.