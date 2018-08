Hütte rockt am Freitag und Samstag in Georgsmarienhütte CC-Editor öffnen

Unter freien Himmel wird am Freitag und Samstag in Georgsmarienhütte gerockt. Foto: André Havergo

Georgsmarienhütte. Das (dreckige) Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal findet am Freitag, 17. August, und Samstag, 18. August, das Festival Hütte rockt an der Bielefelder Straße am Harderberg statt. Mit dabei sind in diesem Jahr Bands und Künstler wie Madsen, Henning Wehland, B-Tight, Betontod und zahlreiche Musiker aus der Region.