Polizeiorchester spielt in Georgsmarienhütte MEC öffnen

Das Niedersächsische Polizeiorchester unter der Leitung seines Dirigenten Thomas Boger kommt zu einem Benefizkonzert nach Oesede. Foto: Alexander Demandt

Georgsmarienhütte. Auf seiner jährlichen Konzerttournee durch Niedersachsen macht das Polizeiorchester Niedersachsen am Sonntag, 19. August, um 17 Uhr Halt in der Kirche St. Peter und Paul in Georgsmarienhütte, Oeseder Straße 68.