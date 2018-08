Wasser, Wiese, Wald und Strand - im Hundefreilaufgebiet der Georgsmarienhütter Hundefreunde kommt jeder Vierbeiner auf seine Kosten: Foto: Carolin Hlawatsch

Georgsmarienhütte. Leinen los heißt es nun für Hunde in Georgsmarienhütte. Am Rande des Stadtteils Harderberg, an der Straße Im Rothorst, hat der Verein „Georgsmarienhütter Hundefreunde e.V.“ ein weitläufiges Freilauf-Areal mit abwechslungsreichen Landschaftselementen geschaffen. Zunächst nur für Vereinsmitglieder zugänglich, steht das Gebiet nach den Sommerferien zu bestimmten „Freilaufzeiten“ allen Hundefreunden und ihren Vierbeinern zur Verfügung.