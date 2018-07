Mit Zehn Leuten ist die Ortsgruppe der DLRG Georgsmarienhütte in Sehlendorf für die Sicherheit am Strand zuständig Foto: Malte Schneider

Georgsmarienhütte. Wenn andere in Urlaub fahren, packen sie ihre Sachen und machen sich an die Arbeit: Schon seit 19 Jahren fährt die DLRG-Ortsgruppe GMHütte an die Ostsee und sorgt für zwei Wochen am Sehlendorfer Strand dafür, das möglichst niemand beim Baden im Meer zu Schaden kommt.