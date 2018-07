Sperrung einer illegalen Sprungschanze am Dörenberg. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück will in Abstimmung mit den Kommunen, Forstämtern und der Polizei in den Sommermonaten Kontrollen in Wäldern durchführen. Sie richten sich gegen Downhill-Fahrer, die befestigte Waldwege verlassen.