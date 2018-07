Auch dank der sommerlichen Wetterprognose freuen sich Astrid Durstewitz vom städtischen Kulturbüro und Olaf Bick vom Stadtmarketingverein Georgsmarienhütte auf vier tolle Filmabende beim Georgsmarienhütter Autokino. Foto: Stadt GMHhütte/Niklas Otten

pm Georgsmarienhütte. Motor und Standlicht aus-, Radio einschalten und die richtige Frequenz wählen, zurücklehnen und genießen: Ab Donnerstagabend heißt es im Oeseder Zentrum wieder: Film ab! Das GMHütter Autokino geht in die vierte Saison. Und die Karten sind heiß begehrt: Für die Vorstellungen am Donnerstag, Samstag und Sonntag sind sie schon so knapp, dass es vermutlich keine Karten an der Abendkasse mehr geben wird. Lediglich für den Freitagabend mit dem Film „Avengers: Infinity War“ sind voraussichtlich noch Restkarten erhältlich.