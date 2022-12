Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden. Foto: Jörn Martens up-down up-down Fahrerflucht in Oesede 14-Jährige aus Hilter von Auto in Georgsmarienhütte erfasst Von Jean-Charles Fays | 21.12.2022, 16:13 Uhr

Am Montagnachmittag um 17.15 Uhr hat eine 14-Jährige eine grüne Fußgängerampel vom Altenheim zur Eisdiele an der Ecke Oeseder Straße/Glückaufstraße in Georgsmarienhütte überquert und ist dabei von einem Auto erfasst worden.