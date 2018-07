Ausbaupläne: Der Vereinsvorsitzende der Sportfreunde Oesede Johannes Hüpel (links) und Projektleiter Carsten Krieger präsentieren den vorläufigen Bauplan für das geplante Vereinsheim. Foto: Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Grünes Licht für die Sportfreunde Oesede: Für rund 1,5 Millionen Euro wird der Verein an der Glück-auf-Sportanlage am Kruseweg ein neues Vereinsgebäude bauen. Der GMHütter Rat gab in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause seine volle Zustimmung für das Projekt. Das erklärte Ziel: Die Hundertjahrfeier der Sportfreunde soll 2021 im frisch bezogenen Vereinsheim stattfinden.