Georgsmarienhütte. „Da wird der modernste Bergbau der Welt beerdigt“, resümierte Veranstalter Theo Elixmann beim Stadtgeschichtlichen Stammtisch Georgsmarienhütte nach dem kenntnisreichen Vortrag von Ingenieur und Tunnelbau-Experte Gerald Posch über die Geschichte und das bevorstehende Ende des Steinkohlebergbaus in Ibbenbüren.

Kohle in der hervorragenden Anthrazitqualität wäre noch genug da, aber die Politik habe das Ende des Bergbaus in Ibbenbüren beschlossen, berichtete der Experte für Tunnelbau und Lagerstätte. 31 Jahre lang war Posch in leitender Position auf der Ibbenbürener Zeche beschäftigt gewesen und gab den technisch interessierten Zuhörern in seinem sachkundigen Vortrag und einer anschließenden Fragerunde umfassend Auskunft.

Mit 1600 Metern Tiefe eines der tiefstgelegenen Bauflöze überhaupt

Mit fast 1600 Metern Tiefe sei das derzeit im Abbau befindlich Flöz am Nordschacht eines der tiefstgelegenen Bauflöze überhaupt, berichtet Posch. Mit modernster Abbautechnik werden aus den 300 Millionen Jahre alten Karbonhorsten noch bis Ende 2018 jährlich über zwei Millionen Tonnen hochwertiger Anthrazitkohle gefördert und der Feinkohleanteil sogleich im RWE Kohlekraftwerk verstromt. Die Lagerstätten erstrecken sich über eine Fläche von etwa 13 mal 5 Kilometern, die Flöze sind zwischen 80 Zentimeter und drei Meter stark. Im „Gebirge“ herrsche normalerweise eine Temperatur von über 50 Grad, sagte Posch auf Nachfrage, sie werde jedoch durch aufwendige Klimatisierungstechnik deutlich heruntergekühlt. Mit „saugender Bewetterung“, so der Fachbegriff, werde über leistungsstarke Lüfter ständig Frischluft in Schächte und Strebe gebracht.

Hoher Stand der Tunnelbau-, Abbau- und Fördertechnik

In beeindruckenden Fotos und Zahlen dokumentierte Posch den hohen Stand der Tunnelbau-, Abbau- und Fördertechnik, die heute weitgehend automatisiert ist. Die Zeiten, in denen Bergleute mit dem Abbauhammer vor Ort der Kohle zu Leibe rückten und bis zu 100 Grubenpferde den Abtransport bewerkstelligten, sind lange vorbei. Bereits im 15. oder 16. Jahrhundert hatten Bauern erste Kohlebrocken auf den Feldern des Schafbergs gefunden und erkannt, dass sie damit einen hochwertigen Brennstoff in Händen hielten. Mit dem Bau von Haspelschächten Ende des 17. Jahrhunderts begann ein großflächiger Kohleabbau, der durch die Erfindung der Dampfmaschine und der Elektrizität jeweils umwälzende Entwicklungsimpulse erhielt. Anschaulich berichtete Posch von auftretenden Schwierigkeiten wie Wassereinbrüchen oder die mit zunehmender Tiefe entstehende Druckzunahme, für die von einfallsreichen Ingenieuren immer wieder technische Lösungen gefunden wurden. Heute ist die Digitalisierung auch unter Tage eingezogen, ein über Tage gesteuerter maschineller Kohlenhobel arbeitet sich durch das Gestein: „Während der Gewinnung befindet sich keine Person im Streb.“

Bis zu 8000 Menschen im Ibbenbürener Bergbau beschäftigt

Zur Hochzeit fanden bis zu 8000 Menschen Arbeit im Ibbenbürener Bergbau, über 20 Flöze wurden abgebaut. Das sogenannte Westfeld wurde 1979 stillgelegt, im etwa gleichgroßen Ostfeld und im erst 2010 erschlossenen Beustfeld wird noch bis Ende 2018 gefördert. Danach werden Aufräumungs- und Rückbauarbeiten wohl noch ein paar Jahre dauern, bevor die Schächte zubetoniert und die Strebe kontrolliert geflutet werden. Die Frage aus dem Publikum, ob denn nicht wenigsten die vorhandene Erdwärme genutzt werden könne, blieb einstweilen offen.